BeursTalk: Beurscorrectie van 5-10% en meer ellende

In de komende 3 maanden zullen de aandelenmarkten zichzelf aan een zware test onderwerpen. In die periode kunnen koersen met tussen de 5 en 10% dalen, zal de dollar dalen en de olie- en goudprijs gaan stijgen. Dat is de conclusie van mijn BeursTalk met Salah Bouhmidi, Head of Markets bij IG.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15116 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht