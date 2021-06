Biogen knalt na introductie Abuhelm (Alzheimer)

De koers van Biogen schoot gisteren met maar liefst 38% omhoog naar 395,85 dollar nadat de onderneming toestemming heeft gekregen voor een marktintroductie van het medicijn Abuhelm tegen Alzheimer.

Het is niet een medicijn dat je bij de apotheek om de hoek zal gaan kopen. Het kost 56.000 dollar per jaar. Volgens CEO Michel Vounatsos is sprake van een faire prijs na bijna 20 jaar van innovatie.

Dit is een bedenkelijk uitspraak van Biogen, omdat het aantal Amerikaanse patiënten met Altzheimer zal toenemen van 6 miljoen naar 12 miljoen in 2050. Dat komt neer op een markt van meer dan 500 miljard dollar per jaar alleen in de VS tegen een omzet van Biogen van 14 miljard per jaar.

Voor de aankondiging werd Biogen verhandeld tegen 16 keer de winst (forward), wat niet hoog is en zelfs extreem goedkoop is door de marktintroductie, ook na de koerssprong van 38%.

