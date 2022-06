Bitcoin duikt beneden de 19.000. Paniek?

Bitcoin is vandaag beneden de 19.000 dollar gekomen na eerder zelfs op 17.749 te hebben gestaan. Daarmee komt het verlies uit op 35% over de afgelopen week en 47% op jaarbasis. Wat is er aan de hand? Wat mag worden verwacht?

De Visie van Boudewijn Rooseboom, managing partner Mercury Redstone: Voorop staat natuurlijk dat de waarde van bitcoin speculatief is. Er liggen tenslotte geen toekomstige cashflows aan ten grondslag wat een eventuele floor in de prijs zou kunnen bewerkstelligen. De prijs van bitcoin is volledig gebaseerd op wat men het waard vindt en dat is – mede gezien haar korte levensloop – uiteraard bijzonder gevoelig voor sentiment. Vaak wordt er een soort geschatte waarde toegekend aan het netwerk zelf c.q. mining. Maar laat dat nu juist de kosten zijn van het netwerk. In mijn optiek zijn die kosten ook alleen te billijken als er voldoende inkomsten tegenover staan en die moeten toch echt komen van de prijs van, c.q. de vraag naar bitcoin.

Paniek?

Vooralsnog heeft bitcoin als betaalmiddel geen significante betekenis. Wat dan overblijft is bitcoin als store of value (SOV) c.q. een digitale variant van goud. In die zin staan alle kopers die voor december 2020 bitcoin hebben gekocht nog in de plus. Of dat stand houdt weten we niet, maar het is ook geen reden tot paniek. Dergelijke koersschommelingen zijn ook niets nieuws. Zie ook onderstaand plaatje:

Om dan uw vraag – proberen – te beantwoorden; ten eerste is er natuurlijk het macro-economische plaatje en de daarmee samenhangende rentestijgingen. U weet daar mogelijk zelfs meer van dan ik, dus ik heb niet de illusie dat ik u nu iets nieuws vertel. De ongekende koersstijging van bitcoin gedurende 2021 hing deels samen met de monetaire verruiming. Daar lijkt nu een eind aan te komen wat logischerwijs een omgekeerd effect heeft. Voorts hebben we te maken met oorlog, corona en energietekort (een perfect storm) wat leidt tot economische neergang en mogelijk zelfs stagflatie. In een dergelijk scenario gaan de risicovolle assets doorgaans als eerste de deur uit en dan staat bitcoin bovenaan de lijst. Bitcoin is voor de meeste retailbeleggers een gokje dat snel wordt aangekocht, maar ook weer snel wordt verkocht, niet zelden op basis van emotie. Het lijkt er dan ook op dat bitcoin, in tegenstelling van wat je van een SOV mag verwachten, vooralsnog niet kwalificeert als inflatiehedge. Daar kan echter bij worden opgemerkt dat bij de aanvang van een crisis goud ook meestal eerst daalt voordat het weer stijgt. Of dat voor bitcoin ook zal gelden valt nog te bezien, maar uitsluiten kunnen we het evenmin. Voor de lange termijn zie ik voor bitcoin nog steeds een prima usecase als SOV.

Andere reden

De andere reden voor de grote koersdaling begon enkele weken geleden met de (gemanipuleerde) neergang van de stable coin UST (Terra/LUNA). Dit zorgde niet alleen voor een negatief sentiment, maar had ook een ripple effect in de markt. Een aantal groter cryptospelers zijn hierdoor in liquiditeits- en solvabilieitsproblemen gekomen met als gevolg meer negatief sentiment en gedwongen verkopen wat weer een prijsdrukkend effect heeft.

Mercury Redstone richt zich met haar passieve indexstrategie op de lange termijn. Ons advies is daarbij om geen geld in crypto te beleggen dat je op korte termijn nodig kan hebben. Dat maakt dat wij en hopelijk ook onze klanten ons over dergelijke koersschommelingen (die wij inmiddels al verschillende keren hebben meegemaakt) vrijwel geen zorgen maken. Voor mensen die overwegen om een klein stukje van hun vermogen in crypto te beleggen omdat ze geloven in de lange termijn, zou dit mogelijk wel eens een goed instapmoment kunnen zijn. Historische cijfers bieden echter geen garanties voor de toekomst. Het kan dus ook zomaar zijn dat bitcoin nog verder wegzakt. Hoe ver precies blijft ondanks alle ‘doorwrochte’ analyses koffiedik kijken. De koers van bitcoin, gelijk aan de koers van andere effecten laat zich niet voorspellen. Ik kan daar dan ook geen uitspraak over doen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17428 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Bitcoin duikt beneden de 19.000. Paniek? ”

Terug naar het nieuws overzicht