Bitcoin: ga voor een lagere prijs

Is het tijd om winst te nemen op bitcoin?

Bitcoin heeft het duidelijk lastig om de recente opgaande beweging vast te houden. Vandaag staat het 0,7% lager op 62.492 dollar.

Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Yellen vormen stablecoins een systeemrisico en moeten snel aan strenge regelgeving voldoen. Een stablecoin is een cryptocurrency welke aan een vaste prijs is gekoppeld. Het verschil met een ‘gewone’ cryptocurrency is dat de prijs niet wordt bepaald door de open markt maar door een ‘fiat’ valuta zoals de Euro of de Amerikaanse dollar, schrijft Bitcoinmeester op haar website (Wat is een Stablecoin? | Bitcoin Meester). Tether suggereerde dat ook te zijn door voor elke verkochte munt een dollar te stallen op een normale bankrekening. In de praktijk werden echter niet alleen dollars ‘gekocht’ maar ook schuldpapieren als Chinese obligaties.

Technisch kan bitcoin een correctie meemaken. De eerste belangrijke steun ligt op 57.000 dollar. De volgende ligt op 49.000 dollar. Daarna komt 40.000 dollar. Die valt samen met een steun op basis van de in juli begonnen opgaande beweging.

