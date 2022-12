Bitcoin in 2023 beneden de 10.000

“De onrust op de cryptocurrency markt blijft Bitcoin en Co beïnvloeden”, aldus Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bij IG.

“In grafiektermen: de Bitcoin zit sinds het begin van het jaar in een neerwaartse trend. Belangrijke koersdoelen werden in de loop van het jaar al bereikt en leidden ertoe dat de cryptocurrency sector dit jaar veruit de slechtste was van alle activaklassen. Maar het einde is nog niet nabij. De neerwaartse beweging zou in de laatste maand weer kunnen versnellen en vervolgens het koersdoel op de grafiek op 13.500 punten kunnen raken.”

“De kans dat de Bitcoin in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar onder de psychologische grens van 10.000 dollar komt, is groot. Zowel fundamentele als technische factoren bevestigen dit scenario.”

