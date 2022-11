Bitcoin kan sterk stijgen, zo niet knallen

Wanneer verlaat bitcoin de al meer dan een jaar durende zijwaartse beweging? Snel!

Tijdens de zijwaartse beweging van de afgelopen 14 maanden heeft bitcoin een sterk bodem gevormd rond de 20.000 dollar. Trendlijnen beginnen te verbeteren. De korte trendlijn lijkt de lange te gaan doorbreken. De situatie is vergelijkbaar met 2019/2020. Bitcoin ging toen van 6.400 naar 63.600 dollar.

Fundamenteel is er niets veranderd. Bitcoin blijft een timingsproduct. Er is geen onderliggende waarde.

Er zijn ook veel criminelen actief in deze markt. Afgelopen vrijdag heeft James Zhong voor de Amerikaanse rechtbank toegegeven dat hij voor 3,4 miljard dollar aan bitcoins heeft ontvreemd via het darkweb. In oktober 2022 is voor 570 miljoen ontvreemd op de cryptobeurs Binance; in maart 2022 is voor 600 miljoen dollar oneigenlijk weggesluisd van het platform Ronin Network.

Wat gaat bitcoin doen?

Het heeft er alle schijn van dat bitcoin op het punt staat van uitbreken naar boven. Er ligt een weerstand op 28.000 (daarna op 37.000) op basis van de daling van 46.000 naar 19.000. Let wel iets in bitcoin de doen is beleggen in de beweging.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17858 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Bitcoin kan sterk stijgen, zo niet knallen ”

Terug naar het nieuws overzicht