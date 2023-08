BlackRock introduceert iBonds ETF

BlackRock introduceert iBonds: de eerste reeks UCITS ETF’s (Exchange Traded funds) met een vaste vervaldatum.

BlackRock introduceert vandaag iBonds ETF’s: de eerste reeks UCITS ETF’s met een vaste vervaldatum. iBonds zijn ETF’s die zich net zo gedragen als obligaties en op een vooraf vastgestelde datum vervallen. Deze fondsen beleggen in een gespreid mandje obligaties met overeenkomende vervaldata. Aan het eind van de vaste looptijd vervallen de ETF’s en ontvangen de beleggers een slotuitkering. De fondsen bieden kostenefficiënt toegang tot de markt van bedrijfsobligaties, gecombineerd met de spreiding, transparantie en liquiditeit van ETF’s.

De vier iBonds ETF’s bieden elk toegang tot investment-grade bedrijfsobligaties uit verschillende landen en sectoren. De ETF’s zijn beschikbaar met twee verschillende vervaldata – december 2026 en december 2028 – en in een dollar- en euro-versie. Dit biedt beleggers de keuze uit valuta’s, vervaldata en landen, voor optimale flexibiliteit.

iBonds ETF’s kunnen door beleggers worden gebruikt om gestructureerd en overzichtelijk vermogen op te bouwen, waarbij het beoogde rendement bestaat uit een combinatie van vermogensgroei en inkomsten die voortkomen uit de couponbetalingen van de onderliggende obligaties. De iBonds ETF-reeks kan ook worden ingezet om de schaal van obligatieportefeuilles die door beleggingsadviseurs worden aangeboden, te verbreden en de operationele eenvoud te vergroten. Elk iBonds ETF belegt in een gespreid mandje obligaties en kan een groot aantal individuele beleggingen vervangen, waardoor het minder nodig is afzonderlijke obligaties aan te kopen en te beheren.

Brett Pybus, Global Co-Head voor iShares obligatie-ETF’s bij BlackRockzegt over de nieuwe fondsenreeks: “iBonds ETF’s hebben een vaste vervaldatum zoals obligaties, zijn net zo eenvoudig verhandelbaar als aandelen en zo breed gespreid als een beleggingsfonds. En dat alles in de vorm van kostenefficiënte en transparante ETF’s. Dankzij de vaste vervaldatum bieden iBonds ETF’s beleggers meer houvast, omdat ze de verwachte opbrengsten en de beleggingshorizon kunnen afstemmen op hun behoeften en mogelijkheden. Obligatie-ETF’s worden steeds vaker gebruikt als alternatief voor de selectie van afzonderlijke obligaties, waarvan de kosten voor veel beleggers te hoog zijn.“

BlackRock introduceerde zijn eerste iBonds ETF al in 2010 in de VS. We zien de laatste tijd een sterke vraag naar dit type fondsen, waarvan de instroom in 2022 USD 8,1 miljard bedroeg, terwijl de instroom dit jaar tot eind juli al USD 5,2 miljard bedroeg. Ook obligatie-ETF’s blijven aan populariteit winnen: de instroom in Europese UCITS obligatie-ETF’s bereikte per eind juli van dit jaar met USD 28,2[1] een recordhoogte. BlackRock biedt de innovatieve iBonds obligatie-ETF’s nu ook in Europa aan, om beleggers nog beter te helpen hun beleggingsdoelen te realiseren

Fondsnaam iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF Ticker ID26 IB26 ID28 IB28 Index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index Effectief rendement index (YTM)

(per 4 augustus 2023) 5,30% 3,97% 5,26% 3,97% Total Expense Ratio (TER) 0,12%* 0,12%* 0,12%* 0,12%* Basisvaluta USD EUR USD EUR Vervaldatum December 2026 December 2026 December 2028 December 2028 SFDR-classificatie Artikel 8 Artikel 8 Artikel 8 Artikel 8 Beursnoteringen (per 10 augustus 2023) Xetra London Stock Exchange Euronext Parijs Xetra Xetra London Stock Exchange Euronext Parijs Xetra

*De vermelde Total Expense Ratio is van toepassing voor de niet-afgedekte aandelenklassen.

