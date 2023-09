BlackRock is bullish op kortlopende Treasuries

Volgens het BlackRock Investment Institute (BII) wordt het genereren van inkomen uit beleggingen steeds belangrijker. Beleggers eisen meer compensatie voor het renterisico van het aanhouden van langlopende obligaties, waardoor de yield verder zal stijgen.

Nu de markten de verwachtingen van de centrale banken opnieuw onder de loep nemen gaan beleggers zich meer richten op het duration-risico dat het huidige klimaat met zich meebrengt, stellen de strategen van BlackRock in hun wekelijkse marktcommentaar. Zij zijn daarom bullish op kortlopende Treasuries omdat deze vergelijkbare inkomsten genereren als bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, maar dan zonder de krediet- en renterisico’s.

Beleggers zullen nieuwe verbanden moeten leren leggen, stelt BlackRock. Een lage werkloosheid in de VS betekent niet meer automatisch dat de economie floreert. Een recessie bij volledig werkloosheid is heel goed mogelijk. De marges van bedrijven staan onder druk omdat ze als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt ‘boventallig’ personeel in dienst houden en deze kosten drukken op de marges. Dit heeft gevolgen voor de aandelenkoersen in ontwikkelde markten, aldus BII.

De tactische horizon van de vermogensbeheerder is altijd vrij lang, maar de experts van het instituut gaan nu ook op fijnmazige wijze op zoek naar kortetermijnbeleggingskansen. Portefeuilles worden afgestemd op die terreinen waar de macro-economische verwachtingen van BlackRock al zijn ingeprijsd. BII verwacht dat de spreiding binnen en tussen beleggingscategorieën, of de mate waarin prijzen afwijken van een index, in het nieuwe klimaat dat heerst, groter is. Zo kunnen bredere portefeuilles worden gebouwd met posities die niet gecorreleerd zijn. Daarnaast zullen er zich meer beleggingskansen voordoen die het gevolg zijn van een verkeerde koersinschatting van de markten. BlackRock geeft de voorkeur aan kwaliteitsaandelen en -obligaties.

De markten zijn nog aan het uitvogelen in hoeverre en in welke sectoren AI een verstorende werking zal hebben. Maar BlackRock denkt dat er geen weg meer terug is en is overwogen in AI-aandelen. Daarnaast verwacht BlackRock dat de financiële sector aan de vooravond staat van een grote verschuiving nu de hogere rente kredietverleners en banken in de greep hebben.

