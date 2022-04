BlackRock: ‘Stijging obligatie-yields dit keer geen slecht nieuws voor aandelen’

De yields op 10-jarige Treasuries zijn fors gestegen. Dat is meestal slecht nieuws voor aandelen, maar de experts van het BlackRock Investment Institute stellen in het wekelijkse commentaar dat ze nog altijd een voorkeur hebben voor aandelen, en dan vooral uit ontwikkelde markten.

“De yields op de 10-jarige benchmark-Treasuries stegen vorige week naar het hoogste niveau in drie jaar. Dit gebeurde nadat bleek dat de inflatie het hoogste punt sinds de jaren tachtig had bereikt. Hierdoor ontstond onrust over aandelen, en dan vooral over aandelen van snelgroeiende technologiebedrijven. Maar de vrees voor verdere koersdalingen van aandelen is wat ons betreft overdreven”, aldus BlackRock.

Sneller dan verwacht

De renteverhogingen gaan sneller dan BlackRock had verwacht, maar de Amerikaanse vermogensbeheerder denkt niet dat centrale banken de rente boven het neutrale niveau laat komen, dat is het niveau waarop de economie niet wordt gestimuleerd, maar ook niet wordt afgeremd. Yield-stijgingen betekenden vaak problemen voor aandelen, maar volgens BlackRock is het verleden geen goede voorspeller in de huidige wereld met alle toeleveringsproblemen.

“Centrale banken moeten leren leven met inflatie. We verwachten dat de inflatie op een hoger niveau stabiliseert dan voor de pandemie, vooral door de problemen in de toeleveringsketens en de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Dit zorgt ervoor dat de reële yields, of voor inflatie-gecorrigeerde yields, laag blijven waardoor de aandelenkoersen op peil blijven. Het is mogelijk dat de langetermijnyields stijgen als beleggers een hogere compensatie eisen voor het aanhouden van deze activa in een klimaat van hogere inflatie. Ook dat is niet per se slecht nieuws voor aandelen, omdat het kan leiden tot een herallocatie van obligaties naar aandelen. Onze voorkeur gaat uit naar aandelen uit ontwikkelde markten.

