Bod op Neways meer dan schraal: onacceptabel laag

Add Value heeft gelijk: het bod op Neways van 12,50 euro door VDL is schraal, wat een erg brave omschrijving is voor onacceptabel laag.

Neways heeft een waarde van rond de 16 euro per aandeel, zo blijkt uit het waarderingsmodel v an MRQ. Het bod is bovendien lager dan het bedrijfsresultaat en slechts een derde van de omzet.

Natuurlijk kunnen Neways en haar bestuurders er zich achter verschuilen dat het niet om een definitief bod gaat, maar men heeft zich evenmin.

Inspelen op een verhoging van de bieding is gokken.

