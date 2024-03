Booking kan uitgroeien tot het Amazon van de reisbranche

Het aandeel Booking leverde onlangs 10% in toen bleek dat in het vierde kwartaal van 2023 de vraag genormaliseerd was, nadat deze omhoog was geschoten na de coronapandemie.

Ook kreeg de reisgigant in Spanje van de mededingingsautoriteit een uitzonderlijk hoge boete van €486 miljoen aan de broek. Toch is Booking een uniek gepositioneerd bedrijf dat voor beleggers de moeite waard is om in de gaten te houden. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Booking komt als beste uit de coronapandemie

Net als alle andere reisondernemingen kreeg Booking een zware klap te verduren in 2020 bij het uitbreken van de coronapandemie. De omzet, die in 2019 een nieuw record had bereikt van $15,1 miljard, daalde met 55% tot $6,8 miljard (zie tabel). Airbnb, het belangrijkste alternatief op de beurs, zag de omzet ook dalen, maar veel minder. Uit angst voor het onbekende virus gaven reizigers de voorkeur aan de beslotenheid van een privévertrek boven de massaliteit van een hotel of vergelijkbare accommodatie. Anno 2024 zijn de rollen weer omgedraaid. Gebrek aan consistente kwaliteit van Airbnb-locaties en toch enige angst voor de veiligheid maken dat de omzet van Booking in de afgelopen drie jaar sneller is gegroeid.

Staan toezichthouders Booking toe om verder te groeien?

Na de coronapandemie had de reisbranche de wind mee door ‘inhaalvraag’: consumenten die hun uitgestelde reis alsnog wilden maken. Nu die piek voorbij is, is de vraag genormaliseerd. Niet alleen Booking en Airbnb, maar ook Expedia, Trip.com en Tripadvisor berichtten hierover. Voor Booking geldt nog specifiek dat de onrust in het Midden-Oosten een niet te verwaarlozen invloed op het resultaat heeft.

Uit onderzoek door de partijen zelf leiden ze af dat consumenten met krappere budgetten door de macro-economische omstandigheden prioriteit geven aan reizen boven andere luxe goederen. Booking onderscheidt zich van de concurrentie door agressief op zoek te gaan naar groeimogelijkheden. Zo biedt het bedrijf sinds kort ook tochten op cruiseschepen aan en probeert het een aanbieder van online vliegtickets over te nemen. Daarbij loopt het wel regelmatig tegen toezichthouders aan die vinden dat Booking te dominant dreigt te worden.

Booking als interessant aandeel voor beleggers

Daarin schuilt voor beleggers zowel een kans als een risico. Net als in andere sectoren is het mogelijk dat een partij het beste, meest effectieve technologieplatform blijkt te ontwikkelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Amazon. Dat kan zorgen voor betere winstmarges die ook in stand gehouden kunnen worden. Een succesvolle implementatie kan zonder meer een hogere beurskoers ondersteunen. Tegelijkertijd zal dat alleen nog maar meer aandacht van de toezichthouders opleveren. Mede door de grote klimaatveranderingen, waardoor de periode met aantrekkelijk weer flink wordt opgerekt, is Booking een interessant aandeel voor beleggers om te blijven volgen.

Tabel. Omzetontwikkeling van Booking en Airbnb

Jaar Booking Airbnb Verschil 2012 5,3 – – 2013 6,8 – – 2014 8,4 – – 2015 9,2 – – 2016 10,7 – – 2017 12,7 2,6 10,1 2018 14,5 3,7 10,8 2019 15,1 4,8 10,3 2020 6,8 3,4 3,4 2021 11,0 6,0 5,0 2022 17,1 8,4 8,7 2023 21,4 9,9 11,5

Bron: TIKR. Data in USD miljarden

