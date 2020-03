Brent Crude ETC heeft potentie om te verdubbelen

Beleggen in olie begint kansrijk te worden.

De Wisdomtree Brent Crude ETC is op 13,14 euro aantrekkelijk geworden. De ETC test de low van 2016. Voor enkele aandelenindices hebben we hetzelfde gezien. Het bleef tot een mislukte aanval. Brent Crude ETC lijkt hetzelfde gelukslot te wachten gezien de stand van de RSI en het prijsmomentum. De olieruzie tussen S-Arabië en Rusland zal echt niet extreem lang duren. Niemand zit er op te wachten dat de VS na de coronacrisis te maken krijgt met een teerzandcrisis.

Een verdubbeling van de koers is mogelijk. Beleggers moeten wel rekening houden met de kosten. Het ververschil tussen aan- en verkoop, de spread, bedraagt maar liefst 6%. Dat wordt vaak over het hoofd gezien.

