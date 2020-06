Brent staat dicht bij weerstand

De Wisdomtree Brent ETC staat op 16,22 euro niet ver meer verwijderd van de weerstand van 16,50 euro. Een doorbraak zal niet eenvoudig zijn.

De bondgenoten van Opec+ hebben besloten om tot eind juli 9,7 miljoen barrels per dag minder te produceren. Het terugschroeven naar 7,7 miljoen vaten is daarmee met een maand uitgesteld. Met deze maatregel maakt Opec duidelijk dat een hogere olieprijs belangrijker is dan geopolitiek wapengekletter met olieproductie als inzet.

Doorbraak?

Voor een doorbraak door de weerstand van 16,50 euro is echter meer nodig dan een lage olieproductie. Deze zal in balans moeten zijn met de ontwikkeling van de economie. Bij een juiste balans tussen productie en groei zal de ETC kunnen uitbreken en naar de weerstand van 23 euro kunnen oplopen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14948 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht