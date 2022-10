Britse pond eind dit jaar onder Amerikaanse dollar

Ook met de nieuwe premier Rishi Sunak, zijn de problemen voor het Verenigd Koninkrijk nog talrijk, zegt Steven Bell, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle. Met name over de huizenmarkt en het pond sterling maakt hij zich grote zorgen. “Eind van het jaar zou het pond weleens onder de dollarkoers kunnen uitkomen.”

De kortste ambtstermijn van een premier in de Britse geschiedenis ging gepaard met de grootste volatiliteit in de lange geschiedenis van de Britse staatsobligatiemarkt, stelt Bell. “De langlopende geïndexeerde gilt stond op 115 toen Truss Downingstreet 10 binnenkwam, daalde vervolgens met een verlies van 65% naar 52 als reactie op de minibegroting van Kwasi Kwarteng, om daarna te verdrievoudigden, weer te halveren en opnieuw te stijgen naar 128, een nettowinst van 11%. Dit waren nooit geziene bewegingen.”

Nu de ondoordachte minibegroting grotendeels is teruggedraaid, en het pond weer stabiel is, rijst de vraag of de onrust voorbij is nu Rishi Sunak het stokje heeft overgenomen. Volgens Bell zullen de gebeurtennissen van afgelopen weken zich niet snel weer voordoen, maar blijven er donkere wolken hangen boven de Britse economie.

Hoge hypotheekrente bedreiging economie

“Het belangrijkste resultaat van Truss was de energieprijsregeling. Het initiatief nam een enorme potentiële klap voor de inkomens van huishoudens weg; zonder dit waren we gegarandeerd in een recessie gesukkeld. Maar in plaats daarvan hebben we nu te kampen met hogere hypotheekrentes die een bedreiging zijn voor de woningbouw en de economie in een veel langere periode van zwakte kunnen duwen.”

Bell stelt dat de rente buitensporig laag was voordat Truss aan de macht kwam. Die lage rente was de reden voor de Bank of England om aan te nemen dat Britse huishoudens, zonder beleid om dit tegen te gaan, flink geraakt zouden worden door de stijging van de energieprijzen. “De recessie die daarop zou volgen, zou het grootste deel van de inflatiedruk hebben weggenomen, zodat er voor hen weinig redenen overbleven om de basisrente te verhogen. Maar juist door het uitblijven van een recessie konden de basisrentes nog veel verder stijgen.”

De vraag nu is: hoeveel verder? Bell: “Ineens was de verwachting dat de basisrente volgend voorjaar een piek van ruim 6% zou halen. Dat was veel te hoog en dat cijfer is gedaald tot 5%. Nog altijd pittig. Vergeet niet dat het begrotingsbeleid zal worden aangescherpt, de reële lonen dalen en Europa afstevent op een recessie. De hypotheekrente ligt momenteel ruim boven de 5%. Die zal enkel kunnen dalen als de overheid bereid is de nationale spaarrente lager te houden dan de basisrente.”

Maar zelfs dat kan een daling van de huizenprijzen niet voorkomen, zegt Bell. “De decennia van lage rentes die de huizenprijzen opdreven, zijn voorbij. Ik verwacht niet meteen dat dit in een ramp uitmondt, aangezien de werkloosheid en de schuldgraad laag zijn. Maar er liggen grote problemen in het verschiet; er zijn al voldoende signalen dat huizenprijzen zullen blijven dalen.”

Verzwakt pond

Een ander zorgenkindje van het VK blijft volgens Bell het pond sterling. “Na een daling tot 1,04 ten opzichte van de dollar heeft de munt zich weer behoorlijk hersteld. Maar zodra de penibele staat van de economie echt duidelijk wordt, zal het enorme tekort op de lopende rekening van het VK verder op de munt wegen. Sterling is ook een ‘risk off’-valuta en die doet het meestal goed als aandelen weer aantrekken, zoals de afgelopen twee weken het geval was. Maar ik verwacht dat aandelen de komende maanden verder onder druk komen te staan en dat zal het pond waarschijnlijk opnieuw verzwakken. Het zou het jaar wel eens onder de koers tegen de dollar kunnen eindigen.”

