Britse pond gaat onderuit; gaat aan gort

Pond/dollar is vandaag hard onderuit gegaan met een verlies van 1,2% op 1,3274.

Eind vorig week had ik het nog met Salah Bouhmidi, Head of Markets bij IG, over het pond als gevolg van het moeizame verloop van Brexit. Wat heeft het VK, eigenlijk? Vroeg ik hem. Zijn antwoord: Financiële producten.

Natuurlijk is het schaamteloze verloop van de Britten over brexit heel vervelend voor alle met het buitenland handelende bedrijven. Om eerlijk te zijn is het moeilijk te bedenken wat een consument zou missen als het VK niet meer zou bestaan. Fish & chips, marmelade, thee, stiff lips? Muziek is waarschijnlijk het beste product dat uit het VK komt, naast de heerlijke gewetenloze tabloids en de pubs.

Ook euro/pond staat vandaag 1,2% hoger op 0,9131. Blijf het pond short gaan. De stijging is nog niet voorbij. Euro/pond kan sterker stijgen dan een succesvolle aanval op de 0,95, de high van begin december 2008. Ook de 1,00 lijkt zwak als een drillende gelatinepudding. Euro/pond kan op basis van de Elliott Wave zelfs stijgen naar 1,10.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15557 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht