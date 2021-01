Call schrijven ASML (morgen cijfers)

ASML publiceert morgen het kwartaalbericht over het vierde kwartaal.

ASML mag wel met een uiterst meevallende boodschap komen om een positieve reactie te verwachten. Voor het aandeel wordt op 437,60 euro ruim 60 keer de winst verhandeld. Bovendien staan de koers bovenin de bandbreedte en is het aandeel duidelijk overbought. Het koersverloop wordt parabolisch.

Investeren in een onderneming als ASML is een must, maar er zijn grenzen aan wat ‘normaal’ is. Het kan geen kwaad om risico’s af te schermen door enkele gedekte calls te schrijven. Bij een gedwongen levering kan men altijd later opnieuw in de markt stappen. In een correctiefase wordt een deel van het koersverlies goedgemaakt.

