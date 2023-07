Candriam: ‘Zwakke groei, dalende inflatie’

De wereldwijde groei zal naar verwachting relatief zwak zijn in 2023 en slechts licht versnellen in 2024. Noch de Verenigde Staten, noch de eurozone zullen de komende kwartalen echter waarschijnlijk een recessie doormaken. In de meeste economieën zal de inflatie blijven dalen. Maar de aanhoudende onderliggende inflatie en de spanningen op de arbeidsmarkten in de ontwikkelde regio’s zullen de centrale banken ertoe aanzetten om nog enkele kwartalen een restrictief beleid te blijven voeren, stelt Nadège Dufossé, Global Head of Multi-Asset bij Candriam.

De vertraging van de Federal Reserve heeft geleid tot een duidelijke vertraging van de activiteit. Vooral de investeringen in woningen liepen sterk terug. Het banksysteem wankelde. En toch is de Amerikaanse economie voorlopig aan een recessie ontsnapt! Het spaaroverschot dat tijdens de pandemie werd opgebouwd en een nog steeds dynamische arbeidsmarkt, hebben de consumptie van de huishoudens ondersteund. In de komende kwartalen zouden de stabilisatie van de investeringen in woningen, de vastberadenheid van de consumentenbestedingen en de dynamiek van de bouwinvesteringen in de verwerkende sector de basis moeten blijven leggen voor groei en een recessie moeten helpen voorkomen.

Om de inflatie weer in de buurt van de doelstelling te brengen, moet de Federal Reserve ervoor zorgen dat de economische activiteit de komende kwartalen niet weer aantrekt. Toegegeven, er zijn steeds meer tekenen van desinflatie – de goedereninflatie is sterk gedaald, de huren vertragen en dat geldt ook voor de lonen – maar de banengroei is verrassend hoog gebleven in een tijd waarin de arbeidsmarkt slechts langzaam versoepelt. Nadat de Federal Reserve zichzelf wat tijd heeft gegund om het effect van de renteverhogingen van 500 basispunten sinds maart 2022 te beoordelen, zal ze haar monetaire beleid aanpassen aan de komende economische gegevens: als ze van mening is dat de activiteit te snel evolueert, zou ze de rente nog wat verder kunnen verhogen… vooral omdat de spanningen in de banksector lijken te zijn afgenomen. Er is vooral geen reden om het monetaire beleid te versoepelen zolang de lonen en de inflatie niet zijn afgenomen.

Eurozone: op lage snelheid

Na een “technische” recessie aan het begin van het jaar zal de Europese bedrijvigheid terugkeren naar een gematigd groeitempo. De aardgasprijzen zijn terug op het niveau van voor de oorlog in Oekraïne en de schok voor de koopkracht werd bijna geabsorbeerd. Toegegeven, de onderliggende inflatie vertraagt langzaam, maar de normalisering van de productieketens en lagere energierekeningen zouden moeten helpen. Omdat de arbeidsmarkt nog steeds krap is, zou het reële inkomen van huishoudens in de tweede helft van 2023 weer moeten stijgen, wat een gematigde groei van de consumptie zou stimuleren. Dit laatste zou ook worden ondersteund door de geleidelijke de-accumulatie van spaaroverschotten van huishoudens.

Aangezien er geen duidelijke tekenen van desinflatie zijn en de lonen gestaag blijven stijgen, zal de Europese Centrale Bank waarschijnlijk een restrictief monetair beleid blijven voeren om een loon-prijsspiraal te vermijden. Tegelijkertijd moeten regeringen haar helpen bij haar taak door hun overheidsfinanciën geleidelijk weer in evenwicht te brengen.

