Centrale banken in ongemakkelijke positie

De centrale banken bevinden zich in een ongemakkelijke positie nu de inflatie overal toeneemt. Aankomende week vergaderen zowel de Bank of England (BoE), de Federal Reserve (Fed) als de Europese Centrale Bank (ECB) over dit onderwerp.

“Actie tegen hoge inflatie moet gemeenschappelijk en gecoördineerd”, stelt Philippe Waechter, hoofd economisch research bij vermogensbeheerder Ostrum AM, onderdeel van Natixis Investment Managers.

Waechter beseft dat het een verrassende uitkomst zou zijn als de Fed, de ECB en BoE in dezelfde week elk afzonderlijk met een gemeenschappelijke basis voor een besluit zouden komen. Mocht een gemeenschappelijk basis ontbreken, dan zullen de aangekondigde maatregelen niet volstaan om de huidige inflatie te bestrijden. “Dit ondermijnt weer de geloofwaardigheid van de monetaire autoriteiten”, aldus de econoom.

Waechter betoogt dat een meer gemeenschappelijk monetair beleid nodig is, aangezien ook productieprocessen zijn geïnternationaliseerd. “Een centrale bank die het risico neemt om op eigen houtje de rente te verhogen, aanvaardt daarmee het natuurlijke patroon van macro-economische aanpassing te wijzigen. Bovendien zou een centrale bank het risico nemen haar eigen economie te benadelen ten gunste van de rest van de wereld en haar voornaamste concurrenten.”

Centrale banken staan voor een lastige opgave, stelt de Ostrum-econoom. Een eerste reactie op de versnelde stijging van de consumptieprijzen is een verstrakking van het monetaire beleid. Maar deze strategie is vandaag de dag ingewikkelder uit te voeren dan in het verleden, omdat de meeste spelers een zware schuldenlast hebben. “Dit geldt met name voor de landen die hun schuldenlast tijdens de pandemie sterk hebben zien oplopen. Het terugdraaien van de monetaire strategie is een risico omdat de gezondheidscrisis nog niet voorbij is.”

