Centrale banken riskeren recessie

In een half jaar tijd is de discussie over inflatie compleet gedraaid. Centrale banken maakten zich tot voor kort nog weinig zorgen over de tijdelijke inflatie en waren vooral bang om het economische herstel te vroeg af te remmen. Aldus Achmea.

Nu is inflatie de belangrijkste drijver van het centrale banken beleid en worden steunprogramma’s versneld afgebouwd, de rente verhoogd en nog veel meer renteverhogingen op korte termijn verwacht.

Dat centrale banken te lang hebben gewacht met het normaliseren van hun beleid lijkt wel duidelijk. Vraag is of ze nu niet te ver doorschieten met deze agressievere aanpak? De vraag is ook: is een recessie aanstaande? En hoe anticiperen obligatiemarkten daarop? In de tussentijd blijft de aloude wijsheid don’t fight the Fed van kracht, maar op het gebied van groei is de Fed minder geloofwaardig: don’t believe the Fed.

Marktbeeld

• Stijgende marktrentes en stijgende inflatie

• Consumentenvertrouwen loopt terug

• Fed start wel met renteverhogingen

Vooruitzichten

• Afnemende economische groei

• ECB staat voor een dilemma

• Stijging van kapitaalmarktrentes

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17280 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht