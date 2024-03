Centrale banken spelen opmerkelijke dubbelrol bij opmars goud

De goudprijs zit enorm in de lift. Gisteren werd een recordprijs van 2.210 dollar voor een ounce goud aangetikt. Reinoud Bogert, partner bij goudhandelsbedrijf Doijer & Kalff, wijst op een opmerkelijke dubbelrol die centrale banken in de stijging van de goudprijs spelen. “Centrale banken hebben de afgelopen jaren massaal goud gekocht. Tegelijkertijd is de hoge inflatie, die particulieren aanzet om goud te kopen, puur het gevolg van hun monetaire wanbeleid.”

Volgens Bogert is de opmars van goud structureel. Sinds 2000 is de goudprijs met gemiddeld 9% per jaar gestegen. Het ene record na het andere ging aan stukken. Gisteren werd op 11:20 uur een prijs van 2.210 dollar aangetikt. Bogert: “Ik denk dat onze klanten niet eens zo verbaasd zijn. Centrale banken hebben zoveel geld in de economie gepompt de laatste jaren. Hoe meer geld er bijkomt hoe hoger de goudprijs gaat.”

Doijer & Kalff verkoopt goudbaren die op de naam van de klant worden opgeslagen in Zwitserland. “Momenteel zien wij met name grotere klanten hun positie in goud uitbreiden. Steeds meer spaarders verkiezen goud boven euro’s. Sinds de financiële crisis is het vertrouwen in de euro gedaald en de hoge inflatie zorgt nu wereldwijd voor een wantrouwen richting de euro en de dollar.”

Centrale banken vullen hun kluizen met goud

Ook als goudkopers hebben centrale banken een enorme invloed op de goudprijs. Centrale banken kochten in 2022 een recordhoeveelheid goud van meer dan 1000 ton. In 2023 kwam de totale aankoop iets lager uit, maar wel weer boven de 1000 ton. Bogert: “De jaren hiervoor lagen de aankopen tussen de 300 en 500 ton per jaar.”

De recordaankopen tonen dat centrale banken kennelijk minder vertrouwen in de dollar hebben, meent Bogert. “Een deel van de reserves van centrale banken wordt in Amerikaanse dollars aangehouden in de vorm van Amerikaanse staatsobligaties. Veel centrale banken bouwen deze reserves af en prefereren goud. Goud is nog steeds the ultimate currency.”

De Amerikaanse dollar is niet meer de veilige haven en komt steeds verder onder druk. De staatsschuld loopt steeds harder op wat uiteindelijk een zwakkere dollar tot gevolg heeft. Hoe lager de dollar, hoe hoger de goudprijs. Het nieuwe record gisteren, werd bereikt nadat de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Jerome Powell, aangaf dat de rente in de VS dit jaar met drie stappen zal worden verlaagd. Renteverlagingen in de VS leiden tot een zwakkere dollar.

