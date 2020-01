Charlie Sunnucks (Jupiter): ‘Van fabriek naar motor’

De afgelopen vijfentwintig jaar heeft China een transformatie ondergaan. Het land is veranderd van de ‘fabriek van de wereld’ naar een belangrijke motor voor wereldwijde groei en met een belangrijke geopolitieke invloed.

De transitie is geen rechte klim omhoog geweest, of zonder compromissen, maar hij heeft wel miljoenen Chinezen uit de armoede gehaald en een aantal wereldwijd toonaangevende Chinese bedrijven ontwikkeld. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een groeiende wrijving. Van 5G-diensten in Europa tot e-commerce in Zuidoost-Azië, Chinese bedrijven zijn niet langer passieve waarnemers van wereldwijde kansen, maar zijn actief op zoek naar ontwikkeling en concurrentie in het buitenland, stelt Charlie Sunnucks, fund manger Global Emerging Markets, Jupiter Asset Management.

Na een periode van abnormaal hoge economische groei zoeken Chinese beleidsmakers steeds vaker naar een evenwicht. Zij zijn zich ervan bewust dat de economische vooruitgang heeft geleid tot uitdagingen op milieugebied, dat het succes ook ongelijkheid heeft veroorzaakt en dat aanzienlijke investeringen hebben geleid tot een toename van de schuldenlast. De komende vijfentwintig jaar zal een meer genuanceerde beleidsvorming nodig zijn, waarbij de excessen die ook de vooruitgang hebben gebracht, teruggeschroefd moeten worden. Reeds in de afgelopen jaren hebben de beleidsmakers de hervorming van de aanbodzijde doorgezet, zijn zij begonnen met een proactiever beheer van de kapitaalmarktrisico’s en hebben zij milieubeleid ontwikkeld.

In de toekomst is China een dichotomie van risico’s en kansen voor investeerders. Er liggen enorme uitdagingen voor de op één na grootste economie ter wereld in het verschiet, maar ook op de lange termijn blijven er positieve structurele mogelijkheden bestaan. Het gaat onder meer om de toenemende financiële inclusie, de penetratie van de gezondheidszorg, de ontwikkeling van de infrastructuur, de consumptie en de technologische innovatie. Beleggers moeten zich daarom richten op bedrijven die in een positie verkeren om te profiteren van positieve fundamentele veranderingen, in plaats van cyclische bedrijven die niet bereid zijn om te veranderen te selecteren. Zoals het Chinese gezegde luidt: “Als de wind van de verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens”.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

