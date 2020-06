China heeft pandemie snel onder controle (ABN Amro)

China’s sterke industriële herstel van de covid-19 schok weerspiegelt het feit dat het land de pandemie relatief snel onder controle heeft gekregen, hoewel ook China niet immuun is voor nieuwe uitbraken.

Dat heeft de weg vrijgemaakt voor een geleidelijke heropening van de economie sinds eind februari. Wellicht illustratief voor dit herstel is dat zelfs in het epicentrum van de covid-19 crisis, de provincie Hubei met hoofdstad Wuhan, de groei van de industriële productie op jaarbasis weer positief is (+2% j-o-j, ten opzichte van -47% in april).

Hubei is verantwoordelijk voor circa 4,5% van het bbp en 10% van de nationale autoproductie. Deze regio bleef het langst in het strengste veiligheidsregime (1), tot medio april (samen met onder andere Beijing). Sindsdien is het regime voor Hubei versoepeld, tot 2 in mei en 3 in juni (4 is het soepelste regime). Ook in andere regio’s vond een dergelijke versoepeling plaats.

Binnenlandse vraag herstelt

Het herstel van de covid-19 schok wordt geleid vanuit de aanbodkant. De binnenlandse vraag loopt daarbij wat achter. Toch laat ook de vraag steeds meer herstel zien, gesteund door de versoepeling van het monetaire en begrotingsbeleid en een versnelling van de kredietgroei. De contractie op jaarbasis van de investeringen wordt met de maand minder diep (mei: -6,3% j-o-j ytd versus -10,3% in april). Dat komt volledig op het conto van de publieke investeringen, als gevolg van het opvoeren van de uitgaven aan de infrastructuur door de centrale overheid en lagere overheden. De private investeringen zijn daarentegen nog zwak. Wat de consumptie betreft, laten (naast de hiervoor al besproken auto-verkopen) de detailhandelsverkopen ook een duidelijk herstel zien. Wel is er op jaarbasis nog steeds sprake van krimp (-2,8% j-o-j in mei, versus -7,5% in april). Met name de voor social distancing gevoelige sectoren zoals horeca hobbelen daarbij achteraan. Maar zelfs horeca bodemt duidelijk uit (-19% j-o-j in mei, versus -31% in april). Het personenvervoer krabbelt ook wat op, maar is nog steeds slechts op ongeveer 50% van het niveau van voor de coronacrisis.

Nieuwe covid-19 uitbraak in Beijing geen game changer

Als gevolg van een nieuwe Covid-19 uitbraak op een van de voedselmarkten in de hoofdstad, is de regio Beijing weer teruggeplaatst naar veiligheidsregime 2 (van 3). Dat houdt onder andere de sluiting van scholen in en een aanscherping van mobiliteits- en andere restricties. Tot nog toe denken we niet dat dit een belangrijke game changer is voor de economische vooruitzichten van China. In absolute termen is deze nieuwe uitbraak vooralsnog klein te noemen. Bovendien hebben de autoriteiten, net zoals bij eerdere ‘tweede golven’ (onder andere in het noordoosten), snel, beslist en gericht gereageerd. Zij hebben meer ervaring met de pandemie dan in januari. Daarnaast profiteert China van de ervaring die tijdens eerdere epidemieën is opgedaan, bijvoorbeeld met SARS in 2003. Dat verklaart onder meer de groepsdiscipline die China kenmerkt op dit vlak.

Toch kan de nieuwe uitbraak in Beijing het vertrouwen in zekere mate aantasten en daarmee tot een vertraging in het herstel van de binnenlandse vraag leiden. Dat geldt met name voor de social distancing gevoelige sectoren. Daarnaast onderstreept deze nieuwe uitbraak een belangrijk neerwaarts risico voor ons basisscenario. Mochten nieuwe uitbraken onordelijk worden en leiden tot een bredere opschaling van veiligheidsregimes van verschillende regio’s, dan zal het beeld uiteraard veranderen.

Geschreven door: Economen ABN Amro

