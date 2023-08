‘China onder druk door vastgoedsector’

De Chinese economie vertraagt sneller dan verwacht. Een opeenstapeling van recentelijke negatieve ontwikkelingen in de vastgoed- en trustsectoren kan leiden tot verdere zwakte in ’s werelds op één na grootste economie. Neerwaartse risico’s nemen toe en dreigen een negatieve weerslag op de economie te hebben te midden van zwak vertrouwen en uitdagingen in de productiesector en arbeidsmarkt. De Visie van T. Rowe Price.

In een poging om de economie te ondersteunen, heeft de Chinese centrale bank de belangrijkste rentetarieven verlaagd en naar verwachting volgen de komende weken en maanden meer maatregelen voor monetaire versoepeling. Maar door de lage vraag naar krediet is het onzeker hoe effectief deze versoepelingsmaatregelen zullen zijn.

De stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid zijn tot nu toe geleidelijk ingevoerd. Als de overheid aan deze aanpak vasthoudt, zal het tijd kosten om het vertrouwen van consumenten en bedrijven te herstellen. De regering lijkt tot nu toe terughoudend om een ‘grootschalige’ stimulans uit te voeren zoals in het verleden (2015/2016) maar als de uitdagingen blijven toenemen, zullen de Chinese autoriteiten op dit gebied worden getest.

Geen systeemrisico

Ondanks een aantal wanbetalingen in 2023 bij Chinese projectontwikkelaars in de private sector, lijken de risico’s van een ontwrichting van het financiële systeem in China laag. Na de financiële campagne die de regering in 2017 begon, hebben Chinese banken in stilte hun balansen versterkt. Tegelijkertijd is het riskantere ‘schaduwbankieren’ in China, waar trusts deel van uitmaken, tegenwoordig minder belangrijk dan vijf jaar geleden. Er is een golf van reguleringen geweest om de sector onder controle te krijgen en meer geformaliseerde financieringskanalen te ontwikkelen. Als zodanig liggen de belangrijkste risico’s in de financiële sector meer aan de rand van het financiële systeem en zijn ze mogelijk oplosbaar door tijdige regulerende interventies.

Tegen deze achtergrond meent T. Rowe Price dat het belangrijk is om de ontwikkelingen in de vastgoedsector en mogelijke overloopeffecten naar andere sectoren te blijven volgen, wat kan leiden tot een breder verlies van vertrouwen in de financiële sector onder consumenten en bedrijven.

Gevolgen voor opkomende markten

Tot nu toe vertonen opkomende markteconomieën veerkracht te midden van de vertraging van de Chinese economie, wat bemoedigend is. In de toekomst zal het belangrijk zijn om de prestaties van grondstoffenexporteurs en Aziatische fabrikanten te volgen, aangezien zij doorgaans het meest blootgesteld zijn aan China. De vraag naar grondstoffen blijft wereldwijd ondersteund, zelfs nu China vertraagt te midden van een structurele verschuiving naar groene energie en infrastructuurprojecten

