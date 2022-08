China wil marktvriendelijker beleid

Dit najaar vindt het 20e Partijcongres van de Chinese Communistische Partij plaats en de regering heeft duidelijk gemaakt dat de nadruk in de aanloop daarnaartoe verschuift naar meer stabiliteit en een marktvriendelijker beleid.

Raj Shant, portfoliospecialist bij Jennison Associates “Dat zou een constructieve en zelfs ondersteunende achtergrond voor de aandelenmarkt moeten vormen”, aldus Shant. Echter, kijkend naar de rest van het jaar en 2023 zal in een markt die zo sterk beïnvloed wordt door regeringsbeleid als de Chinese, veel afhangen van het beleid dat na het Partijcongres zal worden gevoerd.

In haar opkomende markten aandelenportefeuilles heeft Jennison dus sinds begin dit jaar weer meer posities genomen in de Chinese markt, nadat ze in 2021 zwaar onderwogen was in deze markt. Shant: “Wij hebben bedrijven toegevoegd waarvan wij denken dat zij de komende jaren de groeileiders zullen zijn in plaats van de techreuzen die de markt in het afgelopen decennium hebben geleid.”

Elektrisch rijden

EV-gerelateerde sectoren in China zijn bijzonder aantrekkelijk omdat in deze sector sprake is van aanhoudende onderliggende groei, in combinatie met een wereldwijd tekort aan EV-batterijen. Jennison is voor de langere termijn ook positief over de Indiase markt, waar de demografische drivers en de digitale transformatie het komende jaar een duw in de rug beloven te geven.

Ook is de manager selectief positief over fintech in opkomende markten waar gevestigde banken inefficiënt, duur en traag zijn geweest om de nieuwere en goedkopere manieren om klanten te bereiken en bedienen te omarmen, waardoor er meer winstgevende mogelijkheden zijn dan in meer ontwikkelde markten waar de banken sneller zijn overgegaan op het aanbieden van digitale diensten.

Kwaliteitsgroei

De rotatie uit groei en de ingekomen waarderingsratio’s van de grootste groeibedrijven is absoluut bruut geweest, vervolgt Shant. “De waarderingen van groeiaandelen ten opzichte van de rest van de markt of ten opzichte van waardeaandelen zijn teruggekeerd op de niveaus van begin 2019. De waarderingspremie die tijdens de pandemie en de daaropvolgende lockdowns is opgebouwd, is volledig uitgewist. Dat garandeert niet dat ze vanaf nu zullen outperformen, maar het biedt wel een heel goede basis voor toekomstige prestaties.”

Over het beleggingsklimaat voor groeiaandelen zegt Shant: “Wij erkennen dat de markten en de omgeving snel veranderen. Centrale banken zijn hawkish omdat inflatie een hardnekkig probleem blijft. Bij Jennison hebben we vastgehouden aan onze aanpak en zijn we trouw gebleven aan onze filosofie en ons proces, waarbij we ons richten op bedrijven die nu of eerder winst of een positieve kasstroom zullen behalen – vaak aangeduid als kwaliteitsgroei – in plaats van op bedrijven met een zeer hoge groei die in zwaar beleggingsweer zitten. Hoewel dit solide kansen zijn op lange termijn, weten we dat ze op kortere termijn waarschijnlijk minder winstgevend zullen zijn.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17577 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht