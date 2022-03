Chinees groeidoel van 5,5% zeer ambitieus

Om de ambitieuze groeidoelstelling voor dit jaar te behalen, zal de Chinese overheid meer stimuleringsmaatregelen aankondigen. Zoveel zelfs, dat een “overshoot” dreigt, stelt Gerwin Bell, econoom PGIM Fixed.

“Gezien de grote kloof tussen het onderliggende groeitraject in China en de officiële doelstelling van “ongeveer 5,5%” voor 2022 lijken de tot dusver genomen stimuleringsmaatregelen nogal mager. Wij verwachten dat China de steun aan de economie aanzienlijk zal opvoeren via meer korte termijn liquiditeitsinjecties, renteverlagingen en een reductie van de reservevereisten. Op fiscaal vlak zal de regering waarschijnlijk het begrotingstekort laten oplopen van 16,5% van het BBP in 2021 tot meer dan 18%.”

Ook zal de regering waarschijnlijk extra steun verlenen aan de vastgoedsector, die bijna een derde van China”s economie vertegenwoordigd en nog steeds herstellende is van een regelrechte kredietcrisis.

Toch is het goed mogelijk dat de uiteindelijke groei in 2022 achterblijft bij de doelstelling, omdat zelfs het meest uitgebreide stimuleringspakket tijd nodig zal hebben om door te sijpelen in de reële economie. Een “stimulus overshoot” is daarom waarschijnlijk, omdat beleidsmakers geneigd zullen zijn om steeds meer te stimuleren als eerdere maatregelen niet snel de groei weten op te krikken.

“Overmatig stimuleren kan weliswaar een welkome verlichting zijn van de huidige stress bij beleggers over het risico van een wereldwijde recessie, maar later zal dit ongetwijfeld wederom vragen oproepen over China”s afhankelijkheid van schulden en uiteindelijk de duurzaamheid van China”s groeimodel.”

PGIM Fixed Income is de obligatiemanager van PGIM, met $1.500 miljard een van de tien grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17154 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Chinees groeidoel van 5,5% zeer ambitieus ”

Terug naar het nieuws overzicht