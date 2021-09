Chinese overheid en de centrale bank bepalend voor besmetting Evergrande

De besmetting van de dreigende ondergang van de Chinese projectontwikkelaar Evergrande is volledig in handen van het ingrijpen van de Chinese overheid en de centrale bank.

Evergrande staat vandaag nog eens 17,3% lager op 2,10 HK dollar, waarmee het verlies uitkomt op ruim 85% sinds begin dit jaar. De onderneming lijkt niet in staat om haar schuld van 300 miljard dollar te voldoen. Natuurlijk is er veel onvrede onder crediteuren, huizenkopers en banken.

Grote bankroeten in de VS waren Lehman Brothers in 2008 en het hedgefund Long-Term Capital Management (LTCM) in 1998. De Fed heeft alleen bij LTCM ingegrepen om een tsunami van economische problemen te voorkomen. Bij de ondergang van Lehman Brothers is geen ondersteunende actie ondernomen.

Rol

De rol van de centrale bank van China lijkt dus cruciaal bij een heftige besmetting naar andere assets en economieën. Economen zijn optimistisch, maar dat zijn zij veelal in geval van een crisis. Het worden vaak koopmomenten genoemd. Topanalist Yardeni denkt daar toch anders over. Voor hem heeft de Chinese markt voorlopig afgegaan. Meer door de beperkingen van het ondernemersklimaat dan door Evergrande.

Wat gaat Beijng doen

Wat de Chinese overheid gaat doen is nog niet duidelijk. Uitblijven van steun zou passen in de crackdown van grote bedrijven. Wellicht komt er een oplossing dat Evergrande wordt opgesplist in regionele bedrijven. Het is eveneens waarschijnlijk dat lokale overheden niet langer aan de hoogste bieder grond mogen verkopen voor ontwikkeling. Daarnaast zullen maatregelen worden bedacht om sociale onrust te voorkomen door onder meer de kopers van een huis te garanderen dat deze wordt geleverd.

Het is welhaast onvermijdelijk dat de ondergang van Evergrande een negatief effect zal hebben op de economie. Het failliet van LTCM leidde in de VS tot een 0-groei en dat van Lehman tot een krimp van 4%.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

