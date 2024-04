Chinese sportsector biedt ruimte voor groei

De Chinese consument lijkt zich steeds meer bezig te houden met sport en gezondheid. In Fidelity’s grafiek van de week is te zien dat de verkoop van sportkleding in 2023 een recordniveau van 386 miljard renminbi bereikte. In de huidige vertragende Chinese economie is een sector met veerkrachtige groei lastig te vinden.

Ondanks de klap die de sector kreeg door de strenge lockdowns, past het gedrag van de Chinese consument in een bredere trend. De sportkledingconsumptie van een land blijft hoog nadat het bbp per hoofd van de bevolking de 10.000 dollar heeft doorbroken. China bereikte dat niveau in 2019. Het staat momenteel op ongeveer 12.600 dollar. Er is nog ruimte voor de sector om te groeien, want de gemiddelde jaarlijkse uitgaven aan sportkleding per persoon bedragen $ 40, dat is laag vergeleken met bijvoorbeeld Zuid-Korea waar het op $ 143 ligt.

Hoewel de fundamentals sterk zijn, ziet Fidelity dat Chinese sportkledingbedrijven onder hun langetermijnwaardering worden verhandeld. Er liggen dus kansen om aandeelhouder te worden van marktleiders die zich kenmerken door sterke merken, een consistent hoog rendement op kapitaal en degelijke vrije kasstromen.

