Cijfers: Wat mag worden verwacht van ASML, ABN Amro, Flow Traders e.a.

Het cijferseizoen gaat beginnen. Het is dit jaar extra belangrijk vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Van de bedrijven die deze week de resultaten bekend maken zijn er 3 die een potentie bieden van meer dan 4%.

ASML, Flow Traders en Vopak hebben ruimte voor een koersstijging van 4% naar de bovengrens van de bandbreedte als de cijfers meevallen. Heineken en Randstad hebben nog niet veel te bieden. Daarvoor is het wellicht nog te vroeg in het opengaan van de economie. ABN Amro mag dan zijn ‘weggestopt’ in de AMX, maar daarmee kan de onderneming niet onderduiken voor de witwasboete van 480 miljoen euro. Drie voormalige bestuurders worden ook als verdachten aangemerkt w.o. Gerrit Zalm. Zijn imago heeft daarmee een grotere deuk opgelopen dan de koers van het aandeel ABN Amro. Het aandeel staat 2,3% hoger op 10,92 euro. Net als andere bankaandelen staat de koers veel te ver beneden de boekwaarde per aandeel. Voor ABN Amro bedraagt deze 22,33 euro.

ASML

Opvallend is de ruimte die ASML biedt vooruitlopend op de cijfes. Het aandeel staat vandaag 0,,5% lager op 533,70 euro. De grote vraag is in hoeverre de groei van de onderneming wordt vertraagd door het nijpend tekort aan chips. Bij een waardering van 61 keer de winst is elke onderneming kwetsbaar voor een groeistagnatie, wat de reden ook mag zijn. De trend is positief, maar de RSI staat hoog. Wie de aandelen op een beduidend lager niveau heeft gekocht, denkt aan winstnemen, zou gedekte calls kunnen schrijven. Later kunnen dan weer puts worden geschreven.

