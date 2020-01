Commentaar bij beursgang CM.com

Het Nederlandse CM.com heeft plannen bekendgemaakt om te fuseren met het beursgenoteerde overnamevehikel Dutch Star Companies One, waarbij CM.com extra kapitaal ophaalt en een beursnotering krijgt. CM.com krijgt dan een nieuwe grootaandeelhouder: het aandelenfonds Teslin Participaties, dat investeert in Nederlandse smallcaps. Op de website van Teslin geeft fondsbeheerder Jan-Jaap Bongers hierover een toelichting.

“Door de volledig geïntegreerde oplossing die CM.com aan bedrijven biedt, kunnen zij direct communiceren met hun klanten. Het versturen van berichten op maat stelt bedrijven in staat de betrokkenheid en loyaliteit van klanten te vergroten. Wij verwachten dat de groei van deze markt de komende jaren rond de 25% per jaar zal bedragen.”

“De waardering waartegen de transactie zal plaatsvinden is in lijn met onze eigen waardering en ligt onder de prijsrange waartegen CM.com aanvankelijk naar de beurs wilde gaan. Wij zijn om meerdere redenen positief over deze investeringsmogelijkheid. Een belangrijke is dat wij onder de indruk zijn van het ondernemende en gecommitteerde directieteam en de kundige raad van commissarissen met relevante ervaring. Daarnaast is CM.com actief in een groeimarkt. Dit zal het bedrijf de komende jaren een stevige rugwind geven. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het optimaliseren van het platform op basis van een uitstekende infrastructuur. Dit maakt het business model goed schaalbaar en daarmee attractief.”

“Vrijwel al het geld dat wordt opgehaald met deze beursgang zal gebruikt worden om te investeren in het bedrijf om de groei te versnellen en internationaal uit te breiden. Ook zijn wij ervan overtuigd dat wij straks als een van de grotere aandeelhouders op basis van onze investeringsfilosofie onze rol als lange-termijn betrokken grootaandeelhouder goed kunnen spelen en effectief invloed kunnen uitoefenen.”

“Het is geen ‘standaard’ investering voor Teslin Participaties. Het bedrijf groeit hard en zal de kasstromen die het genereert ook de komende jaren hiervoor blijven inzetten. In dat kader rekenen we voorlopig ook niet op dividend. Uiteraard gaan wij ervan uit dat de groei van het bedrijf en daarmee de waardering van het aandeel dat meer dan goed zal maken. Maar juist in het succesvol uitrollen van die groeistrategie zitten de nodige risico’s. Dat moet zorgvuldig en met behoud van ondernemerschap gebeuren.”

Naar verwachting krijgt de transactie groen licht van de aandeelhouders van Dutch Star Companies One tijdens de aandeelhoudersvergadering van 20 februari. In dat geval zal op 21 februari 2020 de transactie plaatsvinden en de investering van Teslin Participaties in CM.com een feit zijn.

