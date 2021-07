Corné van Zeijl: ‘ASMI versus Unibail’

Juni is een mooie maand geworden, schrijft Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, in de toelichting op zijn maandelijkse Beursenquête. “Niet alleen de economie werd grotendeels ontsloten. Ook de AEX deed het uitstekend met een plus van bijna 3%.”

Daarmee is het eerste halfjaar een mooi halfjaar geworden +17% en met dividend erbij zelfs 18%. Een van de drijvers achter deze mooie performance was de onverwachte daling in de rente, met in de US. Ondanks Powell’s woorden dat ze binnen de Fed gingen praten over de afbouw van QE daalde de rente toch. Voor juli is men een tikkeltje voorzichter geworden: 28% van de beleggingsprofessionals verwacht een stijging uit, 23% van een daling. De optimisten laten zich leiden door de hoop op mooie kwartaalcijfers. De pessimisten vrezen voor een rentestijging.

Beleggingsprofessionals zien kansen voor ASM International. “Een naam die we niet zo vaak zien. En gelijk boven aan de lijst. Op een gezamenlijke 2e plaats komen Ahold, Prosus en Shell. Die laatste naam is opmerkelijk omdat het vorige maand bij de floppers terecht was gekomen. Bij de floppers staat Unibail weer bovenaan. De profs vinden dat beleggers te veel op de muziek vooruit zijn gelopen. Als tweede staat ASML. En vervolgens Adyen en Just Eat Takeaway.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16242 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht