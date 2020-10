Corné van Zeijl over beleggingstrends 2021

Tijdens het middagprogramma van de BeleggersFair is ruim de tijd ingedeeld voor de beleggingstrends van 2021. Strategist/economist Corné van Zeijl van Actiam richt zich met zijn keynote vooral op het lenen van geld. Is dit echt een free ride?

Het adagium ‘Met geld maak je geld’ doet nog steeds opgeld. Letterlijk, want geld lenen levert geld op, maar de andere kant van die medaille betekent dat voor spaargeld betaald moet worden.

Wat zijn de mogelijkheden en de risico’s? Is het lenen van geld echt een free ride en wat staat ons te wachten op het beleggingslandschap? U hoort het tijdens de keynote van Van Zeijl over beleggingstrends in 2021!

Deze keynote is te bekijken tijdens het plenaire middagprogramma van de BeleggersFair. Klik hier voor een gratis ticket om deze sessie niet te missen.

Corné van Zeijl

Stategist/Economist, Actiam

Van Zeijl startte zijn carrière bij Actiam in september 1994 als portfoliomanager Nederlandse aandelen. Sinds 2016 is hij verantwoordelijk voor asset allocatie binnen Actiam. Van Zeijl is een bekend spreker in verschillende media, zoals RTL, BNR, Radio1 en Telegraaf VNDG en op conferenties.

Wekelijks publiceert hij een column in het Financieele Dagblad. Daarnaast schreef hij verschillende boeken (onder andere ‘Centen en sentiment’; een boek over de psychologische aspecten van het gedrag van beleggers). Corné van Zeijl begon zijn carrière in 1986 bij Staalbankiers als analist en werkte onder andere voor Robeco Effectenbank, Zurich Insurance en SNS Reaal.

