Coronaspaarpotjes zijn leeg (DWS)

De spaarpotjes die Euopese huishoudens aanlegden tijdens de pandemie zijn vrijwel leeg, dus extra uitgaven drogen op en dat remt de economische groei af . Dat blijkt uit de Grafiek van de Week ‘Europe’s depleted Covid savings’ van vermogensbeheerder DWS.

De spaarratio in de eurozone was tussen 2015 en 2019 ongeveer 12,6% van het besteedbare inkomen. In het tweede kwartaal van 2021 werd er door de pandemie een spaarpiek bereikt van 25,4%. Ondanks de flinke daling in economische activiteit behielden de meeste mensen tijdens de corona-jaren hun baan en hun inkomen. De goedgevulde spaarvarkens en het bestedingsgedrag zijn belangrijk geweest voor het economisch herstel in Europa.

Veel huishoudens hebben dit extra spaargeld inmiddels geïnvesteerd in vastgoed, aandelen en obligaties en gebruikt om schulden af te lossen. Tegelijkertijd is er sprake van een daling in meer liquide activa zoals cash en bankdeposito’s. Begin 2021 was dat nog 3,7% van het besteedbare inkomen, eind 2022 lag dit slechts op 0,6%. Met andere woorden: huishoudens hebben nauwelijks extra spaargeld of activa die ze snel te gelde kunnen maken.

Ook de verdeling van dat extra spaargeld is belangrijk. Volgens de ECB hebben de rijkste huishoudens in verhouding nog het meeste kapitaal op de bank staan. Dat heeft economische implicaties, aldus DWS. Rijke huishoudens reageren meestal langzamer op veranderingen in hun vermogen en zijn minder geneigd om meer te gaan consumeren als ze ineens nog meer hebben. Het tegenovergestelde geldt over her algemeen voor de minder rijken en lage inkomens: hebben zij extra geld te besteden, dan geven ze het ook uit.

Reden waarom de experts van DWS concluderen dat het opgebouwde corona-spaarpotje zo goed als leeg is en niet meer kan worden gebruikt om de economie via consumentenbestedingen een extra duwtje in de rug te geven. Mocht de inflatie de komende maanden flink dalen, dan kunnen de reële inkomens weer iets stijgen, maar op de corona-spaarpot kan de economie niet langer rekenen.

