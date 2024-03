Crypto-barometer toont ongeziene handelsvolumes en uitzonderlijk optimisme

Het Nederlandse cryptoplatform Finst lanceert haar eerste maandelijkse crypto-barometer die inzichten verschaft over de belangrijkste gebeurtenissen, trends en het gedrag van haar crypto-investeerders. Met het oog op International Women’s Day is ook het beleggingsgedrag van vrouwelijke crypto investeerders onder de loep genomen, maar het verschil met mannen is niet erg groot.

In 2024 waren er al belangrijke cryptogebeurtenissen, zoals de goedkeuring van Bitcoin Spot ETF’s en de nieuwe recordhoogte van Bitcoin van 63.300 EUR.

De Bitcoin halvering en de introductie van MiCA later dit jaar zullen naar verwachting ook de marktprestaties en het handelsgedrag beïnvloeden.

Belangrijkste inzichten in één oogopslag:

Vrouwen waren verantwoordelijk voor 17,3% van het totale handelsvolume in februari 2024.

Het gemiddelde bedrag van de crypto-portefeuilles steeg met 27,26%.

De top 5 verhandelde cryptocurrencies waren Bitcoin, Solana, Ethereum, Ripple en Cardano.

Steeds meer vrouwen vinden de weg naar digitale assets

Hoewel de cryptospace nog voornamelijk een mannenwereld blijkt, ziet men bij Finst het aantal vrouwelijke beleggers toenemen. Aan het eind van februari 2024 had de cryptobeurs 13% vrouwelijke klanten, die goed waren voor 17,3% van het totale handelsvolume in die maand. Dit toont aan dat vrouwelijke beleggers, hoewel ze nog steeds een minderheid vormen op de cryptomarkt, gemiddeld meer handelden dan mannen in termen van volume.

Tegelijkertijd plaatsten vrouwelijke beleggers in februari gemiddeld slechts 12 orders, voornamelijk op maandag en dinsdag, terwijl mannen de voorkeur gaven aan handelen op maandag en woensdag en gemiddeld 16 orders plaatsten. Dit suggereert dat het gemiddelde bedrag per order voor vrouwen hoger is dan voor mannen.

De voorkeuren lijken hetzelfde te zijn voor mannen en vrouwen, die voornamelijk investeren in de grootste crypto‘s op basis van marktkapitalisatie. De top 5 verhandelde munten waren hetzelfde voor beide geslachten: Bitcoin, Solana, Ethereum, XRP en Cardano. Aan het einde van februari was de grootte van de crypto-portemonnee van mannen ongeveer 30% hoger dan die van hun vrouwelijke tegenhangers.

Vertrouwen kenmerkt de markt in februari

Voor deze eerste editie van de Finst crypto-barometer onderzoeken we graag de Crypto Fear & Greed Index, een maatstaf om het sentiment binnen de cryptomarkt te meten, variërend van 0 (extreme angst) tot 100 (extreme hebzucht). Deze index steeg in februari met meer dan 33% tot 80, vergeleken met 60 in januari 2024, wat duidt op een sterk optimisme onder crypto-beleggers. Dit optimisme wordt ondersteund door het feit dat de top 25 cryptomunten in februari met 44,59% stegen ten opzichte van januari, wat veel beter is dan de prestaties van klassieke aandelenindexen zoals de Eurostoxx 50 of SP 500, die respectievelijk met 4,96% en 4,84% toenamen in dezelfde periode. De totale marktkapitalisatie van cryptomunten groeide in februari met ongeveer 37% ten opzichte van januari tot € 2,365 biljoen. Bovendien steeg de Bitcoin-dominantie licht van 47,32% eind januari tot 48,98% op 29 februari.

Belangrijke stijging van het trading volume

Na het bekijken van deze cijfers is het begrijpelijk dat Finst een aanzienlijke stijging heeft gezien in het handelsvolume. Het aankoopvolume steeg met 109% onder Finst-klanten tussen 18 en 34 jaar, terwijl het verkoopvolume zelfs met 438% toenam, wat suggereert dat jongere beleggers mogelijk winst hebben genomen na de recente prijsstijgingen van de markt. Ook klanten tussen 35 en 49 jaar waren zeer actief, met een stijging van het aankoopvolume van 83% en het verkoopvolume van 70%. Zelfs de groep van vijftigplussers toonde een sterke activiteit, met respectievelijk een stijging van het aankoop- en verkoopvolume van 57% en 91%. Door de stijgende marktevolutie en toenemende handelsactiviteit steeg het gemiddelde crypto-portfolio van Finst-klanten met 27,26% in februari maand-op-maand, gedreven door een toename in stortingen en algemene marktprijzen. Gemiddeld houden Finst crypto-investeerders 8 verschillende digitale activa in hun portfolio, wat wijst op een relatief hoge mate van diversificatie.

Bitcoin bereikt all-time high

Bitcoin heeft onlangs een recordhoogte bereikt, deels gedreven door successen in landen zoals El Salvador en bedrijven zoals MicroStrategy die aanzienlijke ongerealiseerde winsten behaalden met hun Bitcoin-bezit en regelmatige aankopen. De echte gamechanger sinds het begin van het jaar lijken de Bitcoin Spot ETF’s te zijn. Het is niet alleen de anticipatie op goedkeuring die de markt drijft; maar de invloed van deze ETF’s op de Bitcoin-prijzen is nu tastbaar door verhoogde netto-instroom. De komende Bitcoin halvering heeft ook de interesse verhoogd, waarbij dagelijkse aankopen van Spot ETF’s het aantal nieuw gemijnde Bitcoin op de markt overtreffen. De halvering zal de dagelijkse uitgifte van Bitcoin mechanisch verminderen, wat mogelijk kan leiden tot een ‘aanbodschok’ die de prijzen naar nieuwe hoogten kan duwen. In deze context is het mogelijk dat Bitcoin de komende maanden een 6-cijferige prijs bereikt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19550 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Crypto-barometer toont ongeziene handelsvolumes en uitzonderlijk optimisme ”

Terug naar het nieuws overzicht