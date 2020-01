Daling Amerika beperkt door ingrijpen ‘House’

De daling die de Amerikaanse aandelenmarkten vrijdag hebben ingezet zullen vandaag verder gaan. In de premarket lagere koersen: S&P -0,52%, Nasdaq -0,71% en Dow Jones -0,62%. De verliezen zouden waarschijnlijk groter zijn geweest als het ‘House’ niet de militaire macht van VS-president wil beperken inzake Iran. China heeft al een oproep naar VS-president Trump gedaan om te kiezen voor een dialoog en niet voor militaire kracht.

Ook Europa staat flink in de min met verliezen oplopend tot 1,5% voor de DAX. De AEX staat 1% lager op 605. Professionele beleggers hebben geen hooggespannen verwachtingen voor het hele jaar, zo blijkt uit een onderzoek van Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam, onder beleggingsprofessionals. “Voor 2020 wordt nagenoeg geen stijging verwacht. Het gemiddelde is 610,1. De rest van het rendement zal dus uit het dividend moeten komen. De laatste keer dat de experts als groep zo terughoudend waren was in 1999. Er zijn wel meer opmerkelijke overeenkomsten met 1999. Ook toen hadden we een ruim monetair beleid vanwege de vrees voor de Millennium bug. Verder liggen alle belangrijke factoren van 2019 nog gewoon op de plank voor 2020. Brexit, handelsoorlog en een mogelijk rentestijging. De Amerikaanse verkiezingen is erbij gekomen. De koers/winstverhoudingen zijn al flink gestegen (in 2019 van 11,9, naar 17,1).”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14372 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht