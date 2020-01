De ‘beste en slechtste’ aandelen in de Dow Jones

Ook Amerika zal vandaag te maken krijgen met een bijna klassieke openingsrally aan het begin van het jaar met een stijging van de S&P met 0,7%, de Nasdaq +0,8% en de Dow Jones +0,7% in de premarket.

Daarmee is niet gezegd dat Dow (28.548.44) een charttechnisch koopjes is met een hoge RSI. De koers/winst voor de Dow Jones is 19,5, wat niet overdreven hoog is gezien het renteklimaat. Een stuwende kracht gaat uit van het deelakkoord dat China en de VS op 15/1 in principe zullen tekenen.

Ook flink hogere koersen in Europa met een stijging van de FTSE met 0,87%, de DAX +1,68% en de AEX +1,31%. De sterke stijging heeft te maken met een meevallende PMI voor de eurozone van 46,3 in december tegen 46,9 in november.

De chart van de PMI versus de Stoxx 50 maakt duidelijk dat de markt sterk vooruit te gelopen op een meevallende ontwikkeling van de economie en de verkleinde kans op een recessie. Het tijdpad van de PMI geeft aan dat de economische risico’s redelijk gering zijn.

Binnen de Dow Jones hebben de volgende aandelen een RSI van minder dan 50: Home Depot, Cisco, McDonald’s, Exxon, Chevron en IBM. Aandelen met een RSI van meer dan 65 zijn Walt Disney, Apple, Microsoft en Intel.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14353 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht