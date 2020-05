De charme van de Quadratic-ETF

Hier zijn beleggers erg gecharmeerd van. Terecht. Begrijpelijk.

Nee, het gaat niet om Nancy Davis op de foto maar om de ETF die zij een jaar geleden heeft ontwikkeld. De ETF heeft wel een overeenkomst met vaak mooie vrouwen: ze zijn moeilijk te volgen. Dat geldt ook voor de door Nancy Davis bedachte actief beheerde ETF: Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF IVOL. Het gaat niet om een simpele, eenvoudig te volgen ETF. De ETF volgt niet een index maar haar gedachtengoed.

Rente en inflatie

Toch is er wel iets eenvoudigs over dit fonds te zeggen. Het is een hedgefonds op het gebied van rentes en inflatie. Het behoort volgens Bloomberg tot een van de beste ETF’s op basis van rendement. Echter, zo vergankelijk als de schoonheid van sommige vrouwen is, zo betrekkelijk zal de belangstelling voor deze ETF zijn na de coronacrisis. Het is een typische ETF die het moet hebben van de volatiliteit, het gebibber op de markt.

Het verschil

De Quadratic-ETF heeft het beter gedaan dan de S&P. Sinds begin dit jaar was de stijging 7,0% en 7,9% over de afgelopen 12 maanden. Voor de S&P 500 was dat respectievelijk -10% en -3,2%. Daarmee is de charme van de Quadratic-ETF meer dan voldoende verklaard.

Link naar bron

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14862 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht