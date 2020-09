De doorlopende weg van de Fed

Fed-president Powell is met zijn beleid een doorlopende weg ingeslagen.

Powell heeft de financiële markten op zijn wenken bediend. De komende 3 jaar zal de rente niet worden en het opkopen van obligaties (120 dollar per maand) blijft doorgaan. De rente zal pas worden verhoogd als sprake is van volledige werkgelegenheid en de gemiddelde inflatie boven de 2% is gekomen.

Enkele decennia is het beleid van de Fed onveranderd: geld in de economie pompen om de rente laag te houden en verrijking via assets. De lagere financieringslasten zijn slechts bijzaak. Het gaat om het in beweging houden van de economie om deflatie te voorkomen en daarmee een economische fase te voorkomen die erger is dan die door de coronacrisis is ontstaan.

Toch zal het monetaire beleid nog maar weinig effect hebben. Daarvoor staat de rente al te lang onder druk. In bijna 40 jaar is het rendement op 10-jarige Amerikaanse staatsleningen gedaald van 15% naar 0,68%. In dezelfde periode verdubbelde de omvang van de economie. Het zal wel toeval zijn, maar de gemiddelde rentedaling was in relatieve zin 2,6%, net als de groei van de economie. Maar wat als er wel een relatie bestaat tussen de ontwikkeling van de rente en de economie?

Obligaties: De komende jaren zal het beleggen in obligaties aan de echte professionals moeten worden overgelaten. Obligatiekoersen blijven hoog en zullen wellicht over 3 jaar onder druk komen te staan. Pro’s, beter traders, zullen op zoek gaan naar waarderingsverschillen om extra rendement te kunnen genereren. Probleem is dat daarbij buiten de eurozone zal moeten worden belegd, wat de risico’s vergroot.

Aandelen: Het blijft de meest interessante sector. Bedrijven die in de problemen komen hebben veelal geen uitstraling op de sector, wat je wel ziet bij vastgoed. De volatiliteit zijn hoog zijn, maar dat moet vooral worden toegeschreven aan hoge koers/winstverhoudingen. Koop alleen kwaliteit. Lage koers/winstverhoudingen zijn voor beleggers die rust zoeken in hun portefeuille. Hoge koers/winstverhoudingen zijn vooral voor technologisch gedreven aandelen. Financials en vastgoed zijn niet voortvarend genoeg met hun veranderingsproces.

Vastgoed: De meeste sectoren binnen vastgoed zullen zich nog moeten aanpassen aan de nieuwe economische orde, waarbij het gedrag van de consument belangrijker gaat worden dan van wat bedrijven willen. Quick-shoppen, online-shoppen en belevings-shoppen zullen de leegstand in de winkelstraten en winkelcentra vergroten alsook de vraag naar kantoorruimte, wat ook naar quick en beleving zal gaan. Bovengemiddelde kansen zijn er voor aangepaste formules, opslag en huisvesting met of zonder verzorging.

Commodities: Een aanhoudend lage inflatie is een slechte voedingsbodem voor commodities. De lage rente zal vraag kunnen uitlokken naar enkele producten als goud en zilver, omdat deze niet afhankelijk zijn van de grillen van het weer als koffie, tarwe en andere soft commodities.

