Na Fed en ECB: lange rente omlaag en euro/dollar stabiel

De Fed heeft de rente gisteren niet gewijzigd. Dat sluit aan op het beleid van de ECB. De Visie van de economen van de ABN Amro.

Tijdens de beleidsvergadering van oktober heeft de ECB de rentetarieven niet veranderd. Dit was in lijn met onze verwachtingen en die op de financiële markten. Nadat de rente sinds juli 2022 in tien opeenvolgende stappen met maar liefst 450 basispunten (bp) is verhoogd, lijkt de centrale bank genoeg te hebben gedaan. In de persverklaring klonk ECB president Lagarde vrij somber over de economische vooruitzichten. Ze zei dat de economie nog een tijdje zwak zou blijven en dat de arbeidsmarkt begon te verslechteren. Ook refereerde ze aan de gevolgen van de sterke stijging van de lange rente in de afgelopen weken. Deze stijging was grotendeels het gevolg van ontwikkelingen in de VS, maar heeft ook een verkrappend effect op de financieringscondities in de eurozone.

De ECB lijkt ook meer vertrouwen te hebben dat het inflatiedoel van 2% op de middellange termijn gehaald zal worden. In de persverklaring wees de centrale bank erop dat ‘de meeste maatstaven van de onderliggende inflatie verder zijn teruggelopen’. Dit gebeurde omdat ‘eerdere renteverhogingen krachtig blijven doorwerken in de financieringsvoorwaarden’. Dit ‘tempert de vraag meer en meer en helpt zo de inflatie naar beneden te krijgen’. Volgens de ECB staat de rente nu op een niveau dat, ‘indien aangehouden voor een voldoende lange periode’, een ‘substantiële bijdrage’ gaat leveren aan het bereiken van het inflatiedoel.

Wij verwachten nog steeds dat de ECB de rente tot in ieder geval maart 2024 op het huidige niveau zal houden, waarna ze deze kan gaan verlagen. De economie van de eurozone is al vier kwartalen op rij nauwelijks gegroeid en is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,1% kwartaal-op-kwartaal gekrompen. Daarnaast is de inflatie in het afgelopen jaar al sterk gedaald (van 10,6% in oktober 2022 naar 2,9% in oktober 2023). Op basis van een aanhoudend zwakke economie en afnemende inflatie, denken we dat de beleidsrente eind 2024 op 2,25% zal liggen.

Lange rente volgend jaar omlaag

De 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen is in oktober per saldo wat gedaald nadat hij in september sterk was gestegen. Onzekerheid over een mogelijke verdere renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank (de Fed) hield de rente op obligatiemarkten evenwel nog steeds hoog. We denken dat de lange rente voor het eind van dit jaar al weer kan dalen, als duidelijk wordt dat centrale banken de rente niet verder verhogen en rond maart 2024 zelfs al weer kunnen gaan verlagen. In 2024 verwachten we aanhoudende renteverlagingen door de ECB en de Fed, waardoor de 10-jaarsrente verder zal dalen.

Wisselkoers EUR/USD rest dit jaar rond huidige niveau

De euro-dollarkoers heeft in oktober in een vrij nauwe band rond 1,055 bewogen. Wij hebben onze ramingen aangepast. Eerst dachten we nog dat de euro tot het eind van dit jaar wat aan kracht zou winnen. Nu denken wij dat hij rond het huidige niveau blijft bewegen (raming nu: 1,05; was 1,08). Volgend jaar kan de EUR/USD weer wat stijgen (raming nu: 1,10; was 1,05) omdat we denken dat de Fed ook na 2024 nog door zal gaan met renteverlagingen en de ECB niet.

