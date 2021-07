De gevaarlijke kanten van Flow Traders

Beleggers moeten er niet te overtuigd van zijn dat de koers van Flow Traders niet beneden de vorige bodem van 35,80 euro zal komen.

De lage RSI wekt de indruk dat het aandeel een bodem heeft gevonden, wat mede in de hand wordt gewerkt door de normalisering van het winstniveau (winst daalde in Q2 naar 28,7 miljoen euro van 61,6 miljoen in Q1) en de inkoop van eigen aandelen.

Het is het aandeel de afgelopen jaren niet gelukt om boven de 38 euro te komen. De opgaande beweging in 2020 en 2020/2021 zijn even sterk. Nog een minpunt is dat een correctie is opgebouwd uit een a-b-c-patroon. Dat proces is in april begonnen. De ‘c’ behoort lager te liggen dan de ‘a’. Het patroon heeft veel weg van wat we hebben gezien begin 2017, begin 2018 en midden 2020.

De negatieve charttechnische impulsen wegen dusdanig zwaar dat het opbouwen van longposities extra riskant is. Dat beeld wordt bevestigd door de weekgrafiek, die bovendien een omslag van de trend laat zien.

