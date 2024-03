De luie belegger kiest 3 effecten

De spectaculaire beweging van bitcoin heb ik als Luie Belegger gemist. Bitcoin +67% sinds begin dit jaar en +170% over de afgelopen 12 maanden. Nu vraag ik me af of ik er alsnog moet instappen. Als twijfelaar maak ik niet altijd de juiste keuze op het juiste moment. Nu denk ik: beter laat dan nooit. Mijn keuze voor 3 effecten (meer mag niet):

VanEck Bitcoin ETN

Deze ETF noteert 38,41 dollar. Hoe je het ook went of keert beleggen in bitcoins heeft nooit een fysieke onderliggende waarde, hoe goed en degelijk de structuur van het fonds ook is. Bitcoin is beleggen in de beweging. Daar is niets op tegen. Veel daytraders doen niets anders met de aandelen die ze volgen. Hopelijk gaan de renteverlagingen voor nog een impuls zorgen van deze ETN, zodat ik geen spijt krijg van mijn laten beslissing.

iShares China Large Cap

Deze ETF noteert 63,78 euro. Sommigen verklaren me voor gek om in China te beleggen, omdat het land steeds minder speelruimte krijgt door de geopolitieke opstelling van sommige landen. Ik verwacht dat uiteindelijk problemen als de vastgoedmarkt, de ontwikkeling van eigen chips en export zullen worden overwonnen. Daar speel ik op in. Misschien wat speculatiever dan u van mijn bent gewend.

VanEck AEX

Deze ETF noteert 87,93 euro, vrijwel even duur als de AEX-ETF van iShares. De AEX blijft een van mijn favoriete indices. Niet alleen omdat ik Nederlander ben, maar ook vanwege de verdeling over financiële waarden, tech en achterblijvers, zoals ik de aandelen maar noem met een lage koers/winst.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19611 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht