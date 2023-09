‘De ruimtevaart bloeit, maar erin beleggen is moeilijk’

De ruimtevaartmarkt stijgt, maar de ruimtevaartaandelen niet. Het aantal gelanceerde objecten is de afgelopen vier jaar verviervoudigd (zie grafiek). De waardering van het niet-beursgenoteerde SpaceX is met $140 miljard nu groter dan die van Boeing of Lockheed Martin, maar investeren in de jonge, inherent risicovolle en kapitaalintensieve ruimtevaartindustrie is moeilijk.

Alle ruimte-gerelateerde ETF’s hebben de afgelopen vijf jaar minder rendement opgeleverd dan de S&P 500 Index. Virgin Orbit, een dochteronderneming van Virgin Galactic (ticker: SPCE), ging failliet. Toch breidt het belegbare universum zich steeds verder uit met bedrijven die zich bezig houden met raketten, satellieten, beelden en data. De innovaties die eruit voortvloeien vinden vaak ook een toepassing in aardse producten.

Ruimteonderzoek zorgt voor progressie

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: De ruimtevaartmarkt bloeit met bijna 2.163 objecten die vorig jaar zijn gelanceerd, vergeleken met 453 vier jaar eerder. De snelle groei wordt mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang. Zo zijn raketten bijvoorbeeld te hergebruiken en zijn de kosten flink gedaald, wat de sector aantrekkelijker maakt om in te investeren.

De uitdagende omgeving in de ruimte wordt al lange tijd gebruikt om nieuwe producten te testen. Cameratelefoons, CAT-scans, zonnecellen, sneakers en traagschuim (dat gebruikt wordt in matrassen) hebben allemaal een oorsprong in de ruimte. De ruimtevaartmarkt wordt gedomineerd door de VS en SpaceX, dat de grootste satellietvloot heeft en dit jaar koploper is met 62 lanceringen. De recente maanlanding van de Indiase Chandrayaan-3 ter waarde van $70 miljoen herinnert ons er op tijd aan dat het geen monopolie is.

Beleggen in ruimtevaart

Er is een steeds breder scala aan aandelen gerelateerd aan de ruimte. Voorbeelden zijn:

Lockheed Martin – Militaire dienstverlening

Rocket Lab – Raketproductie

HEICO – Motorenmaker

SES – Batterijproductie

Oceaneering – Ingenieursbureau

Viasat – Satellieten

Trimble – Navigatie

Virgin Galactic – Ruimtetoerisme

Echter, de beschikbare ruimte-ETF’s hebben de afgelopen vijf jaar allemaal minder goed gepresteerd dan de S&P 500. Investeren in de jonge, kapitaalintensieve sector is riskant, zeker in een periode met hoge rentes. Tot de meer bekende beleggingsfondsen behoren de Space Exploration and Innovation ETF van Ark Invest, de bredere en grotere Aerospace & Defense ETF en de op Europese beleggers gerichte VanEck Defense UCITS ETF. Voor een echte koersexplosie op de beurs blijft het echter wachten op de beursgang van SpaceX. Op korte termijn lijkt deze er niet te komen, volgens ingewijden heeft Musk zijn personeel in 2022 voorgehouden dat deze lancering nog zeker drie to vier jaar op zich laat wachten.

Grafiek. Het aantal objecten dat ieder jaar de ruimte in is geschoten

Geschreven door: Eddy Schekman

