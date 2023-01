Dit kan duurzaam beleggen voor jou betekenen

De term duurzaamheid is dagelijks in het nieuws. Dan gaat het bijvoorbeeld over energie. Of over producten die duurzaam zijn ontworpen. In ieder geval is het doel altijd hetzelfde: goed (lees: beter) met de natuur omgaan.

Door duurzaam te beleggen draag je met je beleggingen bij aan een toekomstbestendige wereld. Je belegt namelijk in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een leefbare wereld. En niet in bedrijven die schade toebrengen aan het milieu of de maatschappij. In dit artikel ontdek je alles over duurzaam beleggen.

Een betere wereld

Een van de belangrijkste kenmerken van duurzaam beleggen is al een beetje weggegeven. Door duurzaam te beleggen draag je bij een aan een betere wereld. Iedere vermogensbeheerder heeft daar een eigen strategie voor. Beleg je bijvoorbeeld duurzaam met Evi, dan wordt er gekeken naar de ESG-principes: Environment, Social en Governance. Oftewel milieu, mens en bestuur. Verder wordt er nog naar andere zaken gekeken, zoals wapens, kinderarbeid en tabak. Door te beleggen in duurzame fondsen maak je de wereld een stukje beter. Daarnaast kun je er ook nog iets aan overhouden, in de vorm van rendement.

Duurzaam zorgt voor minder risico

Beleggen is altijd een risico. Je legt een bedrag in zonder dat je de garantie hebt daar meer voor terug te krijgen. In het slechtste geval kun je zelfs je complete inleg verliezen. Duurzame organisaties zijn stabieler. Daardoor is de kans dat het vertrouwen daalt kleiner. Het gevolg daarvan is weer dat de aandelenkoers stabiel blijft. Voor jou als belegger is het risico op forse dalingen een stukje kleiner.

Duurzame beleggers bouwen een goede naam op

Als duurzame belegger laat je zien ethisch verantwoord bezig te zijn. Hoewel het rendement het belangrijkste blijft, geef je een signaal dat ook mens en milieu er voor jou toe doen. Daardoor kan je aanzien als belegger versterkt worden. Verder is het ook voor jou als persoon goed om bewust met duurzaamheid bezig te zijn. En je hebt kunnen zien dat het veel verder gaat dan alleen milieubewust bezig zijn. Kinderarbeid en wapens staan bijvoorbeeld (meer dan terecht) op de zwarte lijst bij duurzame beleggers.

Duurzaam en groen beleggen is iets anders

Duurzaam beleggen en groen beleggen worden vaak in één adem genoemd. Niet geheel ten onrechte, maar het is ook niet helemaal hetzelfde. Bij groen beleggen gaat het om fondsen die ondersteuning bieden aan projecten voor de bescherming van het milieu of de verbetering ervan. Dan kun je denken aan de financiering van windmolens of zonnepanelen. Bij duurzaam beleggen ligt de focus niet puur op het milieu, maar wordt er ook naar andere factoren gekeken. Het gaat bijvoorbeeld ook om de impact van de belegging op de maatschappij en het welzijn. Concreet betekent dit dat de werkomstandigheden goed bekeken worden.

