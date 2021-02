Dit moet je weten over cryptocurrency en belasting betalen

Een van de meest gestelde vragen over cryptocurrency is hoe dit fiscaal wordt belast. Munten zoals de Bitcoin zijn een relatief nieuw fenomeen, dus hier is vaak verwarring over. Daarom lees je in dit artikel de meest gestelde vragen én antwoorden over hoe het zit met de belastingen als je in cryptomunten handelt!

Hoe worden cryptomunten zoals de Bitcoin belast?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: helaas moet je wel gewoon belasting betalen als je cryptomunten bezit. Het goede nieuws is wel dat de fiscale belasting relatief voordelig is voor investeerders die voor de lange termijn handelen. De Belastingdienst ziet cryptomunten als “bezittingen of vermogen” en dus wordt het onder dezelfde categorie geschaard als een tweede huis of aandelen. Houd je de cryptomunt voor meer dan een jaar vast, dan betaal je vermogenswinst op de lange termijn als je ze later weer verkoopt.

Hoe geef ik bij mijn belastingaangifte aan dat ik Bitcoins bezit?

Genereer je inkomsten uit cryptocurrency transacties? Dan moet je deze in box 3 aangeven (Overige Bezittingen). Is dit vermogen meer dan €30.846 waard? Dan moet je hier vermogensbelasting over betalen. Let er dus op dat dit niet alleen geldt voor Bitcoins, maar ook als je bijvoorbeeld veel spaargeld hebt en je alles bij elkaar dus over die grens van €30.846 komt.

Welke waarde moet ik invullen?

Als je in 2021 aangifte doet over het voorgaande jaar 2020, dan houd je als peildatum 1 januari 2020 aan. De Belastingdienst is namelijk geïnteresseerd in hoeveel je bezittingen bij elkaar waren op 1 januari van het jaar waarover je de aangifte doet. Dit geldt niet alleen voor je aandelen of spaargeld, maar dus ook voor je crypto-bezit.

Welke koers van cryptocurrency houd ik aan voor de belastingaangifte?

Zoals je waarschijnlijk wel hebt gemerkt, gaan de koers voor Bitcoin veel op en neer. Je mag niet zelf kiezen welke koers je gebruikt voor de belastingaangifte. Je moet dus echt 1 januari 00.00 uur als peilmoment gebruiken voor de koersbepaling, volgens de Belastingdienst.

Wat is een meerwaarde? En wat moet ik doen met kapitaalverlies?

De definitie van meerwaarde is dat er een waardevermeerdering plaatsvindt van het kapitaalgoed (een vorm van belegging). Dit betekent dus dat de waarde van het kapitaalgoed hoger ligt dan de oorspronkelijke aankoopprijs. Over deze meerwaarde wordt belasting geheven.

Stel dus dat je bijvoorbeeld Bitcoins hebt gekocht voor € 7.000 en een maand later stijgt de waarde naar € 10.000 en je verkoopt het voor deze prijs. Je hebt dan € 3.000 aan vermogenswinst gemaakt.

Kapitaalverlies is het tegenovergestelde van meerwaarde. Er is sprake van kapitaalverlies als je je kapitaalgoed (Bitcoins bijvoorbeeld) voor minder geld verkoopt dan je het oorspronkelijk gekocht hebt. Dit verlies wordt gezien als een verlaging van het belastbaar inkomen bij de belastingaangifte. Je kunt dit kapitaalverlies dus gebruiken om uiteindelijk hier geld op te besparen.

Er bestaan verschillende cryptobeurzen. Welke moet ik kiezen om mijn waarde te bepalen?

Volgens het Ministerie van Financiën moet je de meest gebruikelijke beurs gebruiken of de beurs waar je jouw cryptocurrency hebt gekocht. De Belastingdienst zegt echter weer niet welke beurs het dan precies moet zijn. Twijfel jij ook? Dan kun de Belastingdienst altijd contacteren met de vraag welke koers je het beste gebruikt bij de aangifte.

Wat gebeurt er als ik mijn crypomunten niet opgeef?

Bitcoins en andere cryptomunten werken met een anonieme en gedecentraliseerde blockchain-technologie. Het idee is dat niemand (ook niet de overheid) dan kan zien en weten of men geld verdient aan het verhandelen van deze crypomunten. Helaas zit het alleen niet zo in elkaar. Je bent namelijk verplicht om alle belastbare inkomsten aan te geven en te betalen bij je inkomstenbelastingaangifte. Geef je de inkomsten uit virtuele valutatransacties niet of niet correct op? Dan loop je kans dat je extra belasting, rente of zelfs boetes moet gaan betalen. De Belastingdienst controleert hier actief op en doet steekproeven, dus neem geen risico’s en geef alles gewoon netjes aan.

