Dit zijn de beste zonnepanelen voor jouw woning

Als je hebt besloten zonnepanelen aan te schaffen, waan je je misschien wel in een kledingwinkel. Er is zoveel keus, dat je geen idee hebt waar je voor moet kiezen. In dit artikel krijg je uitleg over welke zonnepanelen voor jouw woning geschikt zijn en waar je nog meer rekening mee dient te houden.

Welke zonnepanelen?

Zonnepanelen mogen er misschien hetzelfde uitzien, er zijn veel verschillen tussen de diverse types. Gelukkig kan je op een eenvoudige manier zonnepanelen vergelijken. Het eerste waar je (logischerwijs) naar kijkt is de prijs van de zonnepanelen. Het is alleen slim om naar meer zaken te kijken.

Het is namelijk ook belangrijk hoeveel vermogen de panelen leveren en hoe lang de garantie geldig is.

Wat zijn de beste?

Het is moeilijk om aan te geven wat nu precies de beste zonnepanelen zijn. Voor jouw woning kan je wel kijken naar de juiste kenmerken van de zonnepanelen. Om de voor jou beste zonnepanelen te kiezen, moet je op de volgende zaken letten:

Vermogen

Rendement

Keurmerken en certificaten

Lange garantietermijn

Vermogen

Het is niet zo dat de zonnepanelen die het meeste vermogen leveren, voor jou automatisch de beste keus zijn. Het vermogen wordt uitgedrukt in Wattpiek. Het gemiddelde vermogen van zonnepanelen ligt tussen 350 en 400 Wattpiek. Dat kan natuurlijk nog een stuk hoger. Houd er wel rekening mee dat zonnepanelen met een hogere Wattpiek vaak duurder zijn. Daardoor is het soms slimmer om met minder genoegen te nemen.

Rendement

Misschien nog wel belangrijker dan het vermogen, is het rendement dat de zonnepanelen opleveren. Het rendement is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de zonnepanelen en de ligging van je huis. Als je veel schaduw hebt, wek je natuurlijk minder op dan wanneer je volop zon hebt. Het gemiddelde rendement ligt tussen 14 en 22 procent.

Keurmerken en certificaten

Alle zonnepanelen die verkocht worden, moeten aan Europese kwaliteitsnormen voldoen. Er zijn diverse keurmerken. De meest voorkomende zijn Zonnekeur en TÜV. Het maakt in feite weinig uit welk keurmerk ‘jouw’ zonnepanelen hebben. Als ze maar een keurmerk hebben.

Lange garantietermijn

Zonnepanelen zijn duur. Daarom is het fijn dat je een lange garantie hebt. 2 jaar is toch wel het minimum, maar probeer voor een deal te gaan waarbij je tussen 5 en 10 jaar garantie krijgt.

Is je dak geschikt?

Het ideale dak ligt op het zuiden en wordt niet bedekt door schaduw van bomen of andere gebouwen. Ook als dit niet het geval is, kan je prima zonnepanelen op je dak hebben. Zonne-energie kan ook opgevangen worden in de schaduw, alleen is je rendement dan wat lager.

De ideale hellingshoek voor zonnepanelen is 35 graden. Dan heb je het meest profijt van de straling van de zon.

Conclusie: welke panelen

Niks is beton gegoten. Maak een keuze waar je je goed bij voelt en laat je ook adviseren door het bedrijf waar je de zonnepanelen koopt. Houd bovenstaand lijstje in je achterhoofd en je zult de juiste keuze maken.

