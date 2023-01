DSM-Firmenich: fusie gericht op groei

Op 23 januari 2023 vindt de buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats waarbij de fusie tussen DSM en Firmenich naar alle waarschijnlijkheid zal worden goedgekeurd. De combinatie krijgt het hoofdkantoor in Zwitserland en een beursnotering op Euronext Amsterdam onder de naam DSM-Firmenich.

De Food & Beverage business van DSM combineert goed met de Taste & Beyond divisie van Firmenich. Firmenich’s Perfumery & Ingredients divisie wordt aangevuld met Personal Care & Aroma uit de Health, Nutrition & Care business van DSM. Daarnaast brengt DSM ook nog de business Animal Nutrition & Health business in. De marktaandelen zullen groeien, de budgetten voor wetenschappelijk onderzoek kunnen worden gecombineerd en de onderhandelingspositie wordt beter in een sector waar het eveneens Zwitserse Givaudan een belangrijke concurrent is.

Langetermijnvisie op duurzaamheid

De koers gericht op gezondheid van mens en dier werd door DSM al ingezet onder de vorige CEO Feike Sijbesma, die in 2022 al sprak over het ‘rentmeesterschap’. Langzaam maar zeker turnde hij het van origine chemieconcern om tot een gezondheidsbedrijf met een focus op duurzaam leven. Door die vroege focus is DSM nu uitstekend gepositioneerd om te groeien.

Uitzicht op groei

Het bewustzijn van de mogelijkheden om langer en gezonder te leven dringt op steeds meer plaatsen wereldwijd door. Deze positieve, structurele trend speelt DSM-Firmenich, met klanten in Amerika, Europa én Azië, in de kaart. In de afgelopen periode met hoge inflatie blijkt maar weer eens dat op gezondheid niet snel wordt bezuinigd. Om met de juiste, effectieve producten te komen is veel onderzoek nodig. Door daar vroeg aan te beginnen heeft DSM-Firmenich een sterke pijplijn met nieuwe producten opgebouwd. Mede daardoor verwachten we dat de Nederlands-Zwitserse combinatie in de komende jaren kan groeien, ook als de groei van de wereldeconomie tegenvalt.

DSM-Firmenich kan verrassen op de beurs

Door de ontregeling van de toeleveringsketens in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld met betrekking tot de aanvoer van grondstoffen) is de potentie van DSM-Firmenich naar onze mening op de beurs nog onderbelicht gebleven. Grondstofprijzen zijn nu aan het dalen, wat zonder meer een positief effect op het resultaat zal hebben. Op het moment dat recessie-angst verdwijnt en groeiaandelen weer in de mode komen kan DSM-Firmenich nog wel eens verrassend uit de hoek komen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht