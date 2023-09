Duurzaam of Verduurzamen?

De populariteit van duurzaam beleggen groeit fors, maar wat is de next step? Impactbeleggen is ook daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld. Waar moet u dan als belegger op letten? Dat vertelt beleggingsstrateeg Judith Sanders tijdens deze masterclass op de BeleggersFair op 10 november.

Deze zomer breken we alle records. Het is de heetste zomer ooit. Tegelijkertijd ervaren we de heftigste stormen, waar we helemaal niet op voorbereid zijn. We lopen steeds vaker tegen de grenzen van onze planeet aan. Dit vraagt om een duurzamere samenleving.

De populariteit van duurzaam beleggen groeit fors. Maar wat is duurzaam beleggen eigenlijk? En wat is de next step? Waarom kiezen we soms voor engagement en niet voor uitsluiting? Impactbeleggen is naast duurzaam beleggen ook daadwerkelijk een positieve bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Waar moet ik als belegger opletten als ik echt impact wil maken?

In deze masterclass vertelt Judith Sanders hoe ABN Amro duurzaamheid toepast in hun beleggingskeuzes en welke uitdagingen daarbij horen.

Spreker

Judith Sanders

Beleggingsstrateeg bij ABN Amro

Judith Sanders is een ervaren specialist op beleggingsgebied, met als speciaal aandachtsgebied duurzaam beleggen. Ze schreef diverse financiële blogs en columns en bracht in 2017 een boek uit: ‘Zal ík het anders doen? Waarom vrouwen beter zijn met geld’. Ook schrijft ze columns voor verschillende media en deelt ze in vlogs haar visie op verschillende grotere beleggingsthema’s.

De masterclass ‘Duurzaam of Verduurzamen?’ vindt plaats vanaf 13.00 uur.

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair

