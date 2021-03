Duurzame energieopwekking als hedge tegen inflatie

Met de grote klimaatconferentie in Glasgow in november in aantocht, kan een stroom goed nieuws voor duurzame initiatieven op gang komen. Vooral duurzame energieopwekking kan een goede hedge tegen inflatie bieden.

Dit stelt Newton-portefeuillemanager Paul Flood in een marktvisie voor BNY Mellon Investment Management. Hierin beschouwt hij wat de stimuleringsplannen van de Amerikaanse regering van president Joe Biden betekenen voor een ‘schonere en groenere toekomst’ en zoomt in op de sector duurzame energie.

Met zijn progressieve visie op toekomstige energievoorziening en infrastructuur, breekt Biden duidelijk met het beleid van zijn klimaatsceptische voorganger Donald Trump. Flood wijst hierbij op Bidens verkiezingsbelofte om de komende 10 jaar $400 miljard in schone energie te investeren.

Al bevat het al aangenomen Covd-19 herstelplan van $1,9 biljoen niet veel concrete punten, de verwachting is wel dat het motto ‘build back better’ betekent dat de economie moet vergroenen. “We beginnen meer steun voor duurzame energie te zien, niet alleen in de VS maar ook in andere markten”, vat Flood samen.

De portefeuillemanager van de Britse vermogensbeheertak van BNY Mellon IM wijst bijvoorbeeld op de markt voor elektrische voertuigen (EV). ‘Gegeven de zorgen over klimaatverandering, is het niet logisch om kolen en gas te gebruiken om elektrische voertuigen op te laden.’ Dit terwijl hij denkt dat overheden de benzinemotor volledig willen uitbannen.

Flood ziet beleggingen in duurzame energiebronnen daarom als een diversificatiemogelijkheid binnen de portefeuille. Ook wijst hij erop dat energieprijzen vaak geïndexeerd worden en dus bescherming tegen inflatie bieden. “Duurzame energie kan daarmee beschermen tegen potentiele risico’s die samenhangen met beleggen in vastrentende waarden in een door rentestijging of inflatie gekenmerkte markt.”

