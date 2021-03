DWS: Centrale banken moeten cryptobubbel voorkomen

Vrijwel niemand blijft onberoerd door de opkomst van cryptomunten als alledaags betaalmiddel. Dat schrijft vermogensbeheerder DWS in de Chart of the Week. De snelle groei vraagt om actie van centrale banken.

Volgens DWS kunnen centrale banken en andere financiële autoriteiten niet blijven wegkijken. Zij gaan immers over de geldvoorraad en de veiligheid van alternatieve betaalmiddelen. “Gary Gensler, die zichzelf kandidaat heeft gesteld als baas van de SEC zei onlangs nog dat het de taak is van de financiële autoriteiten om de cryptomarkt te behoeden voor fraude en manipulatie. Janet Yellen zei al eerder dat ze niet zo’n fan is van de meeste cryptomunten en verwacht dat de Fed op een gegeven moment zelf zo’n munt ‘slaat’,” aldus DWS.

Stekker

Dat gezegd hebbende, is door de belangrijkste centrale banken de stekker nog steeds niet uit bestaande cryptomunten getrokken. De vraag is volgens DWS of dit sowieso wel kan zonder de financiële markten in onrust te storten. Het is niet genoeg om alleen naar de marktkapitalisatie te kijken van alle uitstaande cryptomunten om de gehele omvang van deze nieuwe sector te vatten. Op dit moment staat de marktkapitalisatie op 1600 miljard dollar; ongeveer evenveel als alle dollarbiljetten en -munten die in omloop zijn. Bovendien zijn er een heleboel bedrijven die zich inmiddels bezighouden met cryptomunten en aanverwante financiële producten en dat moet niet worden vergeten.

Chart van de Week

De Chart of de Week kan worden gezien als een indicatie van hoe zenuwachtig centrale banken zijn over cryptomunten. De grafiek toont zowel de marktwaarde van alle cryptomunten als het percentage van de Amerikaanse M2 geldvoorraad, als de enorme groei van de M2 geldvoorraad zelf. De waarde zal binnenkort de 10% bereiken. Vooral de sterke stijging van de afgelopen tijd is opvallend. Wanneer de pijngrens wordt bereikt, weten de experts niet, maar gezien de omvang van de markt denkt DWS dat de centrale banken eerder voorzichtig lucht uit die markt laat stromen dan dat ze de boel laten knappen.

