DWS: ‘Infrastructuurbeleggers profiteren van transformatie Europa’

Ondanks de sterk defensieve kenmerken van infrastructuur blijken de beleggingen niet immuun voor economische tegenwind. Dat schrijven de experts van vermogensbeheerder DWS in de Infrastructure Strategic Outlook 2023.

Toch zijn de vooruitzichten voor private infrastructuurprojecten gunstig, en dat heeft alles te maken met het geld dat nodig is om de energietransitie in goede banen te leiden. Reden waarom DWS verwacht dat Europa de komende tijd niet alleen kapitaal zal steken in de energiesector, maar ook extra geld toewijst aan infrastructuur om de transformatie van de EU een duw in de rug te geven.

Beleggers in infrastructuur worden dus geruggensteund door de politiek, en dat is een groot voordeel. Het grootste risico blijft echter de sociale onrust veroorzaakt door de hoge inflatie en de naweeën van de coronapandemie. Hierdoor staan overheden zwaar onder druk om het koopkrachtverlies zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt met name voor de energieprijzen.

Dat leidt er wellicht toe dat beleggers tijdelijk onvoldoende worden gecompenseerd voor het risico dat ze nemen. Gezien het grote belang van infrastructuur in de energietransitie, verwacht DWS echter niet dat overheden strikte beleidsmaatregelen zullen nemen die langetermijnbeleggers te veel zullen afschrikken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18176 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht