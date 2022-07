DWS: ‘Kans op recessie in VS eind dit jaar’

De economische vooruitzichten zijn de afgelopen maanden vooral in ontwikkelde markten fors verslechterd. Hierdoor neemt de kans op een recessie einde van dit jaar/begin 2023 toe, stellen de experts van DWS.

Volgens DWS zijn de verwachtingen voor wereldwijde economische groei verslechterd door stijgende inflatie en afnemende groei dat een recessie op de loer ligt. “De onzekerheid over wat de centrale banken in de eurozone en de VS gaan doen is verdwenen; het is duidelijk dat de prioriteit voor de ECB en de Fed bij het bestrijden van de inflatie ligt door de rente te verhogen, zelfs als deze verhogingen kunnen leiden tot een recessie.”

DWS verwacht dat de Amerikaanse rente eind dit jaar op 3,25% tot 3,50% staat en dat dit waarschijnlijk de piek in deze verhogingscyclus zal zijn. “De verwachting is dat de ECB de depositorente in de komende twaalf maanden naar 2% verhoogt en de herfinancieringsrente naar 2,50%.”

Het handelen van de centrale banken zorgt ervoor dat de wereldwijde economie fors afkoelt, tenzij het monetaire beleid opnieuw wordt aangepast, denkt DWS. “Wij sluiten een milde recessie in de VS eind 2022 en begin 2023 niet uit. Beleggers maken zich zorgen omdat inflatie de centrale banken in een hoek heeft gedreven; er is geen ruimte meer om de markten te steunen.”

DWS verwacht dat de economische groei in de eurozone dit jaar nog steeds uitkomt op 3%. Voor de VS verwacht de vermogensbeheerder een vertraging naar 2% en 0,8% in 2023. “Dit komt vooral doordat het herstel in Europa later en langzamer op gang kwam dan in de VS. Het grootste risico voor Europa is de gastoevoer. Als de gastoevoer uit Rusland volledig stil komt te liggen (en ervan uitgaande dat er geen maatregelen zijn genomen om dit te compenseren) zal de groei in de eurozone maar 2% zijn in 2022.”

Door de impact van deze ontwikkelingen op de aandelenmarkten heeft DWS de koersverwachtingen voor een aantal regionale aandelenindices omlaag gebracht met 5% tot 7%. “We zijn ervan overtuigd dat de piek voor operationele winstmarges van bedrijven is bereikt. Er zal nog groei zijn, maar die ligt voor dit jaar onder de 10%. Volgend jaar en in 2024 zullen de winstmarges met name in ontwikkelde markten stagneren. Onze verwachting is lager dan de marktconsensus, maar wij denken dat ook de consensus later dit jaar daalt.”

